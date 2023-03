SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um adolescente que não teve a idade revelada esfaqueou professores e ao menos uma criança em uma escola estadual na cidade de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27).

A agressão aconteceu na escola estadual Thomazia Montoro, na rua Adolfo Melo Júnior, na zona oeste.

De acordo com a Polícia Militar, três professores e uma criança teriam sido agredidos e esfaqueados pelo adolescente.

Ainda não se sabe o motivo do ataque.

O Corpo de Bombeiros está no local prestando atendimento às vítimas. O helicóptero Águia da PM está de prontidão no local caso seja necessário. Ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também atende a ocorrência).

Ainda de acordo com a PM, as informações sobre a ocorrência ainda estão sendo apuradas.