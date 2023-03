SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos 11 ex-funcionários de uma clínica odontológica de luxo em São Paulo acusaram a proprietária, Larissa Bressan, 35, de assédio moral e sexual, segundo o Fantástico. O caso foi levado à justiça trabalhista. Embora Bressan negue as acusações, dois ex-funcionários já entraram com processos judiciais contra ela, e as audiências iniciais foram marcadas.

"Ela abaixava as calças, mostrava as partes íntimas. E ela passava a mão, fazia as pessoas cheirarem. [...] Ela queria que eu mostrasse as minhas partes para as pessoas, para os funcionários homens, ou ia me demitir. Eu ficava revoltada, mas eu tinha que fazer para continuar no emprego", disse uma ex-funcionária.

As acusações feitas contra a proprietária da Hiss Clinical, localizada no bairro de Itaim Bibi, incluem toques inapropriados, assédio sexual, gritos, tapas e ameaças. De acordo com os ex-funcionários, Bressan os obrigava a tirar a roupa na frente dos colegas, tocava-os de forma inadequada e até mesmo se despiu na frente de todos.

Os ex-funcionários também relataram que gritos e humilhação eram comuns no local de trabalho. Durante as reuniões, Bressan ameaçava seus funcionários. Em um áudio obtido pelo Fantástico, Bressan pode ser ouvida mandando um funcionário sair e ir trabalhar em um mercado popular: "Se você não quer ser xingado, abra seu próprio consultório... Você nem é formado em nada."