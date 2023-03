SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma ação policial prendeu nesta segunda (27) 57 suspeitos de integrar facções criminosas envolvidas nos ataques no Rio Grande do Norte.

A Operação Agere pro Viribus cumpriu mandados de prisões em 14 cidades. São elas: Natal, Apodi, Mossoró, Extremoz, Goininha, Tangará, Tibau do Sul, Várzea, Macau, Pendências, São Gonçalo do Amarante, São Paulo do Potengi, Nova Cruz e Parnamirim.

Duas pessoas morreram em confronto nos municípios de Extremoz e Pendências.

Também foram apreendidos armas e drogas. Participaram da operação as polícias Civil, Militar e Federal com apoio do Instituto Técnico-Científico de Perícia, da Secretaria de Administração Penitenciária e da PRF.

Entre 14 de março e 24 de março, o Rio Grande do Norte registrou ataques contra prédios públicos, comércios, veículos públicos e privados. No período, 263 pessoas foram presas.

Apesar de não haver registro de novos ataques nas últimas 48 horas, o secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, coronel Francisco Araújo, afirmou que as forças de segurança "continuam com ações de investigações e operações policiais no enfrentamento da criminalidade".

As autoridades locais dizem que os ataques foram realizados pela facção criminosa que atua no estado conhecida como Sindicato do Crime.