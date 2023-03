BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião bimotor fez um pouso forçado no meio do rio Cauamé, em Roraima, minutos depois de decolar do aeroporto internacional de Boa Vista. Havia três adultos e duas crianças na aeronave, além do piloto.

PANE EM UM DOS MOTORES PROVOCOU EMERGÊNCIA

O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima disse ter sido chamado às 16h18 para atender à ocorrência. A corporação informou ter realizado o auxilio no transporte das vítimas para a margem seca do rio e os tripulantes da aeronave não precisaram de atendimento médico.

Vídeo registrado por um dos presentes mostra o momento em que a aeronave faz o pouso forçado. O piloto pergunta: "todo mundo de cinto?". Pouco antes do pouso, é possível ver banhistas no local.

Em seguida, o avião toca a água e os passageiros gritam. "Tá de boa, tá de boa. Sem desespero, não tem desespero. Está de boa, tudo em paz", diz o piloto após o pouso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto afirmou à torre de controle que havia sofrido uma pane em um dos motores. O dono da aeronave disse à corporação que o motor do lado esquerdo havia sofrido a falha no funcionamento.

Ninguém ficou ferido. O caso é apurado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).