O Procon-MG realiza na próxima quinta-feira (30) das 14h às 16h, a ação educacional Momento Educativo On-line: Educação Financeira, que é direcionada a educadores, a agentes que atuam no Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e à população em geral.

O objetivo do encontro é refletir sobre o papel da educação financeira e sobre a possibilidade de ela atenuar as causas ou de amenizar as consequências do endividamento.

Para participar do evento, que é gratuito e será realizado ao vivo pela plataforma Microsoft Teams, basta acessar este link.

Haverá emissão de certificado para os participantes que preencherem formulário de avaliação disponibilizado no chat da ação educacional.

Para conferir a programação, clique aqui.

