SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ataque em escola estadual de São Paulo, esquema para chegada de Bolsonaro ao Brasil, pedido de reajuste salarial de Zema e outras notícias para começar esta terça-feira (28).

COTIDIANO

Aluno de 13 anos mata professora de 71 e deixa cinco feridos em escola de SP. Caso ocorreu na escola estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste; estudante foi contido por outra docente e apreendido.

COTIDIANO

Aluno que matou professora fazia referências a autor do massacre de Suzano. Agressor adotava nas redes sociais o sobrenome do matador de 2019 na Grande SP; máscara de caveira também foi usada em Aracruz.

MUNDO

Ex-estudante de escola cristã dos EUA mata 6 pessoas a tiros. Vítimas em instituição de Nashville incluem 3 crianças e 3 adultos; pessoa que atirou foi morta pela polícia.

GOVERNO LULA

Partidos de centro reclamam de espaço em ministérios e já indicam menos votos a Lula. MDB, PSD e União Brasil devem entregar cerca de 100 votos na Câmara, onde Lula enfrenta resistência do centrão.

JUROS

Comunicado do Copom é ato político e saiu no tom errado, diz Tebet. Ministra do Planejamento fez críticas à manutenção da taxa de juros em 13,75%, feita pelo BC.

JUROS

O Banco Central publica nesta terça a ata da reunião do Copom da semana passada que manteve em 13,75% ao ano a Selic, detalhando os motivos para a decisão.

JAIR BOLSONARO

Chegada de Bolsonaro a Brasília terá esquema especial de segurança. Ex-presidente voltará ao Brasil na próxima quinta-feira, segundo o PL.

POLÍTICA

Juiz da Lava Jato manda acusações de Tacla Duran contra Moro e Deltan para o STF. Senador diz lamentar 'uso político de calúnias feitas por criminoso confesso e destituído de credibilidade'.

CONGRESSO NACIONAL

Lira propõe prazo para análise de MPs e comissões com 3 deputados para cada senador. Presidente da Câmara deverá levar ao Senado proposta debatida entre líderes nesta segunda.

POLÍTICA

Zema pede à Assembleia aumento de 258% em seu próprio salário. Secretários e vice também terão reajuste; governador afirma que medida é necessária para manter quadros.

PAULO COELHO

Paulo Coelho não recebeu convite para a posse e reclamou de ingratidão de Lula. Esquecimento explicaria o sentimento de decepção do escritor, que chamou gestão do petista de 'patética'.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAUL

Direito da USP decidirá se mantém homenagem a eugenista acusado de violar corpo de mulher negra. Caso vem se arrastando desde o ano passado e pode ter conclusão na próxima quinta (30).

CELEBRIDADES

Aniversário de 60 anos de Xuxa tem paquita negra e coro anti-Bolsonaro; saiba como foi. Show comemorativo será exibido nesta segunda-feira (27) pelo canal pago Multishow.

SHOWS

RBD anuncia datas extras de shows em SP. Agenda da banda mexicana já conta com cinco apresentações na cidade, em dois lugares diferentes.