RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 15 anos foi apreendido por policiais militares após tentar atacar com golpes de faca outros jovens da escola municipal Manoel Cícero, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, o aluno foi contido por funcionários da própria unidade e, em seguida, apreendido em flagrante pelos agentes. Na ação, o adolescente se feriu na cabeça, sem gravidade, e foi levado pelos policiais militares ao Hospital Municipal Miguel Couto, também na Gávea, onde passa por atendimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 14h30 e prestou o primeiro atendimento ao adolescente. A corporação confirmou que o jovem foi encaminhado para o hospital com ferimentos leves.

O caso ocorre um dia após um aluno de 13 anos matar a facadas uma professora de 71 nesta segunda (27), em uma escola estadual na zona oeste de São Paulo. Elisabeth Tenreiro era professora de ciências e foi golpeada pelas costas. O agressor também feriu dois alunos e outras três professoras. O adolescente, que é aluno do 8º ano do ensino fundamental na escola, também foi apreendido. As motivações para o ataque são investigadas.

No Rio, as primeiras informações dão conta de que o aluno teria ido à escola com a intenção de atacar uma aluna e um professor. Procurada, a Secretaria Municipal de Educação do Rio não se posicionou sobre o ataque.

Os demais alunos foram liberados com o acompanhamento dos responsáveis. Segundo o Programa Segurança Presente, agentes do Lagoa Presente estão na porta da escola para auxiliar a saída dos estudantes.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas na 15ª DP (Gávea).

