SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um caminhão carregado com materiais explosivos tombou na rodovia BR-116, próximo à Itaobim (MG), cidade a cerca de 620 km (quilômetros) de Belo Horizonte.

A carreta levava 5 mil quilos em explosivos, segundo a Polícia Militar.

A corporação informou haver baixo risco de explosão por não ter itens para detonação. Ninguém se feriu no acidente.

Os bombeiros isolaram a área do acidente, e acionaram o Exército, órgão responsável por fiscalizar materiais explosivos.

O caminhão saiu do Espírito Santo com destino a Feira de Santana, na Bahia. A empresa responsável pelo transporte fará a retirada do material que ficou espalhado na pista.

A reportagem questionou a Polícia Militar sobre as causas do acidente e aguarda retorno.