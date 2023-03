SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 56,45% dos votos, Gabriel Santana foi o décimo primeiro eliminado do BBB 23 (Globo). O ator disputava a permanência no programa com Bruna Griphao e Aline Wirley.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no discurso: "Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 10. Agora sim, finalmente o TOP 10. Quem conseguiu usar essas informações ou quem procurou corrigir seus erros. Uma coisa que vocês mesmo sempre comentam é que todo mundo errou, estão certos disso. Mas, é claro também que umas pessoas erram mais do que as outras".

"Neste Paredão, temos dois lados da moeda. A Aline é referência na casa, é procurada para dar conselhos...O Gabriel, eu acabei de falar que todo mundo erra, mas estou repensando. O que esse menino faz de errado? Ele é puro afeto... Gabriel e Aline estão nesse lado da moeda."

"O outro lado da moeda é a Bruna. Pode ser certo ou errado, mas o que passa pelo coração da Bruna não fica guardado. É muito mais fácil ver os erros da Bruna, mas a mesma transparência exibe suas virtudes e não são poucas. Quem leva a melhor em uma disputa como essa, entre a explosão e contenção?".

"Errar menos é garantia de seguir no jogo? Quem leva a vantagem? Vocês sabem que não existe uma regra inquebrável, não é uma fórmula simples... são muitas variáveis para chegar no resultado final. Grandes partes das coisas que eu falo são perguntas, vocês que preenchem as respostas...".

"Hoje temos um Paredão que é um inferno para a Bruna: ou sai sua grata surpresa ou um amigo tão querido.. ou sai ela própria. De qualquer forma, a notícia é dura".