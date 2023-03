BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma moradora de São João del-Rei (MG) encontrou três pessoas mortas a tiros dentro de casa ao retornar de viagem com o filho na madrugada de segunda (27). Os corpos estavam em um quarto da residência.

Os mortos foram identificados como Andressa Ramos Moreira, 28, Felipe Cornélio dos Reis, 34, e um adolescente de 16, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais.

A moradora da casa, Monique Diniz, 35, afirmou à polícia ter chegado em sua residência, no bairro Araçá, por volta de 1h com o filho menor, após viagem ao Rio de Janeiro. Ao entrar, notou que o portão estava destrancado, mas a portada da frente, trancada.

Decidiu dar a volta pelo fundo e encontrou a porta da cozinha aberta. Olhou para dentro da residência e, conforme relatou à PM, viu que uma poça de sangue saía por baixo da porta de um dos quartos.

A mulher disse ter entrado em desespero e que voltou para a rua em busca de ajuda. Parou um homem que passava de moto e pediu para que a ajudasse.

O motoqueiro entrou na casa, deu um pontapé na porta do quarto, saiu e disse para Monique que tinha visto três pessoas mortas lá dentro. A PM foi chamada, entrou na casa e confirmou que havia três corpos no quarto.

O teor de relatos colhidos pela PM, conforme registrado no boletim de ocorrência, aponta que duas das vítimas, Andressa e o menor, estiveram em um baile na noite de sábado. Ao final, foram para um bar. Neste momento, Felipe, a outra vítima, chegou ao local.

Ainda segundo depoimentos, Felipe tinha um relacionamento amoroso com Andressa, rompido pela mulher. No bar o homem começou a discutir com Andressa e o menor. Os três teriam deixado o local juntos, discutindo.

A polícia trabalha com duas linhas de investigação: assassinatos seguidos de suicídio ou triplo homicídio. A corporação apura ainda os motivos pelos quais os corpos foram encontrados na casa de Monique. Até o momento ninguém foi preso.

Na residência foram encontradas seis cápsulas deflagradas de uma pistola 380 e nove cápsulas intactas. Partes de pistola com o mesmo calibre também foram localizadas na casa.

Felipe, conforme o boletim de ocorrência, tinha duas perfurações de bala na cabeça, Andressa tinha uma nas costas e, o menor, um no braço direito e um nas costas.

Em meio aos depoimentos registrados no boletim de ocorrência, é citado outro antigo relacionamento de Andressa, rompido pela mulher há cerca de dois meses. O homem, também inconformado com a separação, também a estaria ameaçando de morte.