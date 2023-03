BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma mulher colocada viva em túmulo no cemitério de Visconde do Rio Branco, município da Zona da Mata, em Minas Gerais, está internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São João Batista, na cidade. A informação é da instituição de saúde.

A mulher, de 36 anos, foi localizada por policiais militares acionados por coveiros que notaram tijolo, cimento fresco e marcas de sangue em um túmulo.

Ao chegarem, os policiais ouviram uma voz fraca e baixa pedindo socorro. Quebraram os tijolos e encontraram a mulher, que estava com cortes na cabeça, no corpo e apresentava sinais de desidratação. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a encaminhou para o hospital.

A mulher apontou dois homens como os possíveis suspeitos de a terem colocado viva dentro do túmulo. Ambos começaram a ser procurados pela polícia.

Em declaração à corporação, a mulher disse que havia guardado drogas e armas para essas duas pessoas, mas teve tudo roubado. Por causa disso, foi agredida e levada ao cemitério, afirmou aos policiais.

A agressão, ainda segundo relato da mulher à PM, ocorreu em sua casa pelos dois homens, que estavam encapuzados. Conforme suas declarações à polícia, seu marido estava no momento da agressão, mas fugiu. A partir desse momento a mulher afirma não se lembrar de mais nada.

A Polícia Civil informou que os dois suspeitos foram identificados e estão sendo procurados pela corporação e também pela Polícia Militar.