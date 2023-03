SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta quarta-feira (29) a atualização no cálculo da área territorial do país para 2022 que mostra um aumento da área nacional em 72,231 km2, em comparação ao ano anterior.

Desta forma, a extensão territorial do Brasil passa a ser de 8.510.417,771 km², contra 8.510.345,540 km² divulgados em 2021.

O instituto, porém, destaca que esse aumento não representa um ganho real de território, mas sim um ajuste de trechos da fronteira do país nos estados do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul aprimorados à realidade da hidrografia da região por meio de imagens de satélites de alta resolução.

"As atualizações acontecem a partir da publicação de nova legislação, decisão judicial e relatórios/pareceres técnicos confeccionados pelos respectivos órgãos estaduais responsáveis pela divisão político-administrativa de cada estado e encaminhados ao IBGE", explica o coordenador de Estruturas Territoriais do IBGE, Roberto Tavares.

O levantamento do IBGE, realizado entre 1º de maio de 2021 e 31 de julho de 2022, também fez ajustes cartográficos em 174 municípios do país. Os estados com o maior número de revisões foram Rio Grande do Sul (61 municípios), Pernambuco (50) e Paraná (47).

Ao todo, o Brasil tem agora 5.568 municípios, além do Distrito Estadual de Fernando de Noronha e do Distrito Federal.

No dia 14 de março, o instituto já havia divulgado uma atualização na lista de subdivisões municipais do país. Em relação ao ano anterior, o atual levantamento, referente a 2022, identificou o acréscimo de 28 novos distritos municipais (unidades administrativas internas ao município), sendo 16 em Minas Gerais, 9 em Pernambuco, 1 no Amazonas, 1 em Rondônia e 1 em Mato Grosso.

Além disso, houve decréscimo de 7 distritos, 12 subdistritos (unidades geográficas que dividem o território do distrito ou do município) foram criados e 52 subdistritos, extintos. Em 2021, havia 10.649 distritos e 683 subdistritos. E, em 2022, são 10.670 distritos e 643 subdistritos.