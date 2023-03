SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desenho da nova regra fiscal, a volta de Bolsonaro ao Brasil, a hiperinflação na Argentina e outras notícias para começar esta quinta-feira (30).

POLÍTICA

Bolsonaro diz no embarque para o Brasil que não vai liderar oposição e que direita não é irresponsável

Ex-presidente deixou o Brasil faltando dois dias para o fim de seu mandato, sem passar a faixa presidencial

MUNDO

Lula deve remarcar viagem à China para 11 de abril

Presidente cancelou viagem após diagnóstico de pneumonia na semana passada

GOVERNO LULA

Procuradoria pede a cassação do ministro Renan Filho e do governador de Alagoas

Políticos são acusados de se beneficiarem eleitoralmente de programa de assistência social do governo estadual

FOLHAJUS

MPF não vê crime em plano do PCC contra Moro, mas juíza rejeita arquivar caso

Procurador afirma que plano de extorsão mediante sequestro não foi executado; Justiça diz que é prematuro

COTIDIANO

Polícia investiga mais dois alunos por ataque a escola em SP

Estudantes são suspeitos de terem participado ou incentivado autor de atentado que matou professora no colégio Thomazia Montoro

MERCADO

Estados definem ICMS único de R$ 1,45 por litro e pressionam preço da gasolina

Acordo para encerrar disputa com União tem alíquota bem superior à praticada atualmente

AMÉRICA LATINA

Sem dólares e com pesos que 'queimam', hiperinflação ameaça Argentina

Ano eleitoral reduz chances de medidas contra crise, agravada por seca histórica

GUERRA DA UCRÂNIA

EUA alertam para risco de guerra nuclear com China e Rússia. General diz que conflito não é inevitável, mas pede dinheiro ao Congresso para dissuadir rivais.

MUNDO

Papa Francisco está com infecção respiratória e deve ficar internado. Segundo comunicado do Vaticano, pontífice vai passar 'alguns dias' no hospital; testes não diagnosticaram Covid-19.

CHUVA

Ciclista é morto por raio na Imigrantes, e temporal fecha aeroporto de Guarulhos. Ventos chegaram a 100 km/h na cidade da Grande SP, onde nove voos foram desviados para outros locais.

VOLKSWAGEN

Volkswagen se recusa a pagar R$ 165 milhões em caso de trabalho escravo no Pará. OUTRO LADO: Empresa diz rejeitar as alegações; segundo MPT, montadora afirma não ter responsabilidade pelo que aconteceu na fazenda.

FILMES

'Turma da Mônica Jovem' anuncia elenco e fãs criticam escolhas nas redes sociais. Nova produção terá atores adolescentes como Bianca Paiva e Xande Valois nos papéis de Mônica e Cebolinha.

TURISMO

Ramadã inspira cardápios especiais em restaurantes e até no ar. Durante um mês, muçulmanos jejuam do nascer ao pôr do sol, quando o iftar é servido pontualmente, inclusive em aviões.