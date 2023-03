SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pouca gente viu os 19 vestidos que o estilista libanês Elie Saab trouxe em sua bagagem para expor em um evento com festa e show de Seu Jorge, nesta quarta-feira (29), em São Paulo. E olha que não foi fácil (nem barato) tê-los à disposição nesta noite.

Para exibi-los no lançamento de um empreendimento imobiliário na zona sul paulistana que conta com o design do costureiro, ele precisou desembolsar R$ 317.526,00. Este foi o valor pago para conseguir liberar, junto à Receita Federal, os vestidos, uma jaqueta e quatro bolsas de sua grife de luxo.

Os itens forem apreendidos pelo órgão na segunda-feira (27), durante a sua passagem pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ao desembarcar no terminal, Saab teria se dirigido à fila dos passageiros que optam por não declarar o conteúdo de suas bagagens e, por isso, não preencheu a declaração de bagagem acompanhada. Com isso, seus bens acabaram retidos.

Após reavê-las, as peças seguiram para Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, onde foram expostas em manequins posicionados nas escadarias que circundam o jardim onde efetivamente acontecia a festa e o jantar.

A cenografia foi descrita como "lindíssima" por um dos 400 convidados, mas a cereja do bolo -a exibição dos vestidos- não prezou pela praticidade.

Pouquíssimas pessoas subiram as escadas, de acesso desconfortável e chão de paralelepípedo, tipo de solo a ser evitado por quem está de salto alto (100% das mulheres presentes). Os vestidos, então, foram vistos apenas de longe, como pano de fundo da festa, pela maioria dos convidados.