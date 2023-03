SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniela Mercury é a mais nova integrante da Comissão Arns, organização que defende os direitos humanos e que tem entre seus integrantes nomes como os de José Carlos Dias, Maria Victoria Benevides e Paulo Sergio Pinheiro

A cantora e ativista recebeu as boas-vindas dos novos colegas em reunião online nesta semana. No colegiado, ela promete dar atenção especial a pautas ligadas aos direitos das mulheres e LGBTQIA+.

Daniela se aproximou da Comissão Arns por sua atuação no Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao lado das também colegas na comissão Claudia Costin e Manuela Carneiro da Cunha.

No ano passado, ela participou também do ato inter-religioso em homenagem ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips, assassinados na Amazônia, e acompanhou o processo do Tribunal Permanente dos Povos sobre pandemia e autoritarismo no Brasil.