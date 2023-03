SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar aposentado foi assassinado em um roubo na noite de quarta-feira (28) no viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, na Saúde, zona sul da capital paulista. O ponto do crime fica a poucos metros da avenida dos Bandeirantes e de um acesso para a rodovia dos Imigrantes, caminho para o litoral paulista.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o sargento Santo Donisete Marussi transitava por volta das 21h em uma motocicleta Honda CB500F, quando foi abordado por três homens em duas motos.

Um dos ladrões teria revistado o PM e atirado quando percebeu que ele estava armado. A Polícia Militar afirma que Marussi foi atingido ao tentar sacar a arma para se defender.

Os criminosos fugiram levando a motocicleta do policial.

Marussi, que era lotado no policiamento de trânsito e se aposentou em setembro de 2019, ainda foi socorrido no pronto-socorro do Hospital Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, mas não resistiu aos ferimentos.

Pouco depois do crime, policiais militares encontraram as três motocicletas abandonadas na rodovia dos Imigrantes. A arma em posse do policial, um revólver calibre 38, foi apreendida.

O caso foi registrado como latrocínio e será investigado pelo 35° DP (Jabaquara), que busca identificar os criminosos.

Neste ano, ao menos outras quatro pessoas foram vítimas de roubos seguidos de morte na capital. Foram três registros em janeiro e um em fevereiro, de acordo com dados disponíveis no site da SSP.