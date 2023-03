SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo minimiza efeitos do retorno de Bolsonaro, Exército pretende punir comemorações do golpe militar, Trump é indiciado nos EUA e outras notícias para começar esta sexta-feira (31).

POLÍTICA

Governo Lula minimiza volta de Bolsonaro e busca ofuscar adversário com regra fiscal. Planalto tenta transparecer normalidade e evitar embates diretos do presidente.

MERCADO

Novo arcabouço fiscal prevê alta real de gastos e piso para investimentos. Se resultado primário ficar acima do teto da meta, o excedente poderá ser usado para investir.

POLÍTICA

Bolsonaro mira Lula em primeiro discurso na volta ao Brasil e diz que petista não fará 'o que bem quer'. Ex-presidente desembarcou em Brasília na manhã desta quinta-feira (30).

POLÍTICA

Bolsonaro defende Salles em SP e descarta Michelle à Presidência: 'Não tem vivência'. Ex-presidente indica que prefere Ricardo Salles como candidato a prefeito de SP, não Eduardo Bolsonaro.

JUSTIÇA

STF tem maioria para derrubar prisão especial para quem tem curso superior. Maior parte dos ministros votou contra medida que segrega detidos com diploma.

CONGRESSO NACIONAL

Partidos criam bloco de 142 deputados que racha centrão e desafia poder de Lira. Republicanos, que compunha o centrão com o PL e legenda do presidente da Câmara, se une a MDB, PSD, Podemos e PSC.

POLÍTICA

Exército ameaça punir militar que comemorar aniversário do golpe. Estratégia segue decisão do Ministério da Defesa de ignorar data e evitar crises com o Palácio do Planalto.

GOVERNO LULA

Brasil deixa de assinar declaração contra Rússia em Cúpula da Democracia. Lula não participou de evento de Biden, mas enviou carta com menções ao 8 de Janeiro e a conflito entre EUA e China.

MUNDO

Justiça dos EUA indicia Trump criminalmente em caso de atriz pornô. Caso tem relação com pagamento de suborno a Stormy Daniels e pode mexer no xadrez eleitoral americano.

TELEVISÃO

Cléber Machado assina com a Record. Locutor já está escalado para narrar os jogos da final do Paulistão pela emissora.

ABL

Cartunista

Mauricio de Sousa vira o jogo e se torna favorito a vaga na ABL. Eleição do filólogo Ricardo Cavaliere estava praticamente certa, mas popularidade do artista de 87 anos impressionou acadêmicos, que não querem perder tempo para elegê-lo.

JORNALISMO

IA que cria imagens interrompe teste após montagens de Trump e papa viralizarem. CEO da plataforma afirma que medida foi tomada para evitar comportamento abusivo.

PÁSCOA

Ovo de Páscoa é mesmo 'melhor' que barras, e receita 'de colher' só existe no Brasil. Especialista em chocolate, Arcelia Gallardo conta curiosidades do doce e da tradição de presentear com ovos nessa época.

RESTAURANTES

Restaurant Week começa em São Paulo com 180 endereços. Evento gastronômico ocorre até o dia 30 de abril e tem seção de hamburguerias.

FUTEBOL

Lula assinou nesta quinta-feira decreto de incentivo ao futebol feminino e falou em jogar uma pelada com a seleção.