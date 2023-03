SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Policiais militares resgataram uma pessoa que estava sendo arrastada pela correnteza no rio Maracanã. Ao menos 81 sirenes foram acionadas por risco de deslizamento.

O COR (Centro de Operações do Rio de Janeiro), declarou estágio de atenção às 19h45 desta quinta (30).

Houve registros de alagamentos em diversos pontos da cidade e ao menos 81 sirenes foram acionadas e 50 comunidades. Não há registros de soterramentos.

Policiais militares resgataram uma pessoa que estava sendo arrastada pela correnteza no rio Maracanã durante as fortes chuvas no Rio. O rio fica localizado na Avenida Professor Manoel de Abreu com Avenida Rei Pelé, na zona norte.

Dois homens morreram em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um deles foi arrastado pela enxurrada no bairro Covanca e o outro foi atingido por um raio na Vila Ideal.

Uma casa foi atingida por um raio e gerou o início de incêndio no bairro Nova Campinas, Duque de Caxias. Ninguém ficou ferido.

O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

Ocorrências relacionadas a chuvas (atualizado às 22h03):

Bolsão d'água em via / alagamento: 31

- Av. Niemeyer, na altura da Ciclovia Tim Maia, em São Conrado

- Av. Brasil, na altura de Ramos, no sentido Zona Oeste

- Av. Amaro Cavalcanti, na altura da Estação Eng° de Dentro, sentido Cascadura

- Rua Conde de Bonfim, na altura do número 305, na Tijuca

- Rua Itacuruçá, na altura do número 99, na Tijuca

- Rua Barros Barreto, em Bonsucesso

- Rua Adail, em Bonsucesso

- Rua Castro Alves, no Méier

- Rua Campo de São Cristóvão, na altura da Praça Cícero, em São Cristóvão

- Av Maracanã, na altura da Rua Mata Machado

- Rua Sidônio Paes, em Cascadura

- Av. dos Democráticos, na altura da Escola de Samba Unidos de Manguinhos, em Manguinhos

- Leopoldo Bulhões. na altura da Linha Amarela

- Avenida Maracanã

- Rua Isidro de Figueiredo

- Rua Boulevard 28 de setembro com Felipe Camarão

- Rua Teixeira de Castro, em Bonsucesso

- Av. Epitácio Pessoa, na altura da Rua Vinícius de Moraes, na Lagoa

- Rua Prof. Valadares, na altura do número 39, no Grajaú

- Rua Aimoré, na Penha

- Av. Teixeira de Castro, em Ramos

- Rua Adail, em Bonsucesso

- Rua João Torquato, em Ramos

- Rua Vieira Ferreira, em Bonsucesso

- Rua Bonsucesso, em Bonsucesso

- Av. Guilherme Maxwel, na Maré

- Rua Gen. Garzon, 62, na Lagoa

- Praça Tabatinga - Tijuca

- Passagem de Nivel - Encantado

- Buraco do Lacerda - Jacaré

- Rua Santa Mariana - Higienópolis

**Queda de árvore : 1**

- Rua Mario Barreto, na Tijuca

**Queda de árvore sobre poste: 1**

- Rua Charles Gounod, na altura do número 322, em Jardim America

**Queda de contenção de rio 1:**

- Rio Joana, no bairro Maracanã

**Queda de poste: 1**

- Rua Prof. Valadares, na altura do número 54, no Grajaú

**Vias interditadas: 2**

- Estrada Grajaú-Jacarepaguá

- Estrada das Furnas