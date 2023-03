O governo do estado de São Paulo lançou nesta quinta-feira (30) a campanha Litoral Norte. Com a sua visita, Litoral Forte. A iniciativa tem como objetivo estimular a retomada do turismo na região, após as fortes chuvas e deslizamentos que ocorreram no período do carnaval, destruindo casas, comércios e hospedagens, e danificando a infraestrutura local. Pelo menos 65 pessoas morreram durante a tragédia.

O foco da campanha é mostrar que o litoral norte paulista, que tem o turismo como sua principal atividade econômica, já pode voltar a receber os visitantes. “As peças destacam o trabalho feito por toda a população para receber ainda melhor quem visita as praias da região. A campanha engloba publicações nas redes sociais, em grandes portais e veículos da região do Vale do Paraíba", informa o governo.

Segundo Sabrina Girolami, proprietária da pousada Alma Surf House e Alma Surf Tour, que faz passeios náuticos em Boiçucanga, um dos locais atingidos, apesar de os dias estarem bons e ensolarados, mesmo no final do verão e início do outono, a procura pelas diárias de hospedagem está baixa.

“Temos feito promoções, reduzindo nosso ganho com diárias mais baixas. Temos recebido visitas de pessoas que já conheciam nossa pousada. Um ou outro vem, mas não com a mesma intensidade de antes. Quem vive do turismo náutico está sofrendo mais ainda porque, mesmo com o tempo aberto, as pessoas estão optando por não vir”, disse.

Sabrina disse que pessoas de fora de São Sebastião com as quais teve contato ficam impressionadas quando ela revela que morava na cidade. “Percebo que as pessoas estão com medo e fixaram uma imagem ruim do litoral norte paulista. Elas acham que não tem segurança, que as chuvas acabaram com a cidade. As pessoas até conhecem e gostam, mas estão receosas de vir”, lamentou.

Ela destacou as imagens mostradas pela mídia, de deslizamentos em morros, estradas e periferia passaram a ideia de que toda a cidade está em más condições. “As pessoas estão achando que a praia está cheia de terra, que há restos de árvore na areia, tocos na água do mar, praia imprópria, água suja. Mas no final de semana passado, a água estava cristalina.”

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ressaltou que a região precisa do apoio do restante do estado. “O litoral norte sempre recebeu bem os turistas. Agora é nossa hora de apoiar a região fazendo uma reserva para passar alguns dias neste lindo lugar. Com a sua visita, o Litoral Norte vai voltar a ser o litoral forte.”

