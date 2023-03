BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno da Silva, 8, não resistiu aos ferimentos que sofreu após um grave acidente entre dois carros no Vale do Itajaí, em Blumenau (SC), na última sexta-feira (24).

Um dos carros era conduzido por uma mulher de 28 anos. No outro, estavam os pais de Bruno. O pai ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente foi provocado pela motorista de 28 anos. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multada. De acordo com a corporação, ela não tinha sinais de embriaguez. O caso será investigado pela Polícia Civil de Blumenau.

Os pais de Bruno seguem internados, ambos na enfermaria do Hospital Santo Antônio. Eles devem ser liberados para participar ao velório do filho, no sábado (1ª). A cerimônia será fechada e, segundo a instituição médica, os familiares pedem privacidade.