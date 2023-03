SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia Internacional de Cinema recebe, até a próxima quarta-feira (5), inscrições para bolsas de estudo integrais (100%) para os cursos de direção, atuação para o audiovisual, dublagem e pós-produção.

As bolsas são destinadas a pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+ e de baixa renda. O objetivo é abrir espaço para um público sub-representado e estereotipado na ficção, segundo o órgão.

As aulas serão realizadas no horário da tarde e começam no mês de abril. Além da oferta de bolsas, a Academia Internacional de Cinema reduziu o preço dos cursos matinê para viabilizar a formação de quem não tem outro horário disponível ou não se encaixa nos critérios das bolsas integrais.

Com quase 20 anos de existência, a instituição tem ex-estudantes em obras de diversas plataformas de streaming e festivais de cinema.

"Foi na Academia Internacional de Cinema que eu me tornei atriz. Aprendi o que é atuação, o que é cinema. O curso te dá uma base de atuação, um conhecimento com a câmera e de como fazer filme que é um grande diferencial. A gente aprende roteiro, direção de arte, direção de fotografia. Só tenho a agradecer", diz Julia Cortez, do elenco da série "Tudo Igual...SQN", do Disney+.

Segundo pesquisa da Ancine (Agência Nacional do Cinema) realizada em 2016, pessoas negras representavam apenas 2,5% do total de diretores e roteiristas brasileiros à época -dentro desse percentual, a maioria era formada por homens negros. Com a oferta de bolsas, a escola pretende promover mais diversidade no audiovisual.