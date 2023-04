A programação de abril do Projeto Música no Museu tem início neste sábado (1º) até o dia 29 deste mês com concertos e apresentações de clássicos brasileiros e internacionais. Os eventos são gratuitos.

Veja abaixo a programação:

1º de abril: apresentação do Trio Neukomm, formado por Harold Emert, oboé; Aleida Schwitzer, piano; e Eduardo Camenietzki, violão, às 17h, na Casa Museu Eva Klabin.

2 de abril: clássicos brasileiros com o duo Felipe Braz (flauta) e Anderson Alves (piano), às 13h, no Museu da República.

3 de abril: violonista Lula com o programa Violão Tradicional Brasileiro, às 12h30,na Biblioteca Nacional.

5 de abril: pianista José Carlos Vasconcellos irá tocar músicas de Schumann, Chopin, Liszt, H. Oswald e Rachmaninoff, às 12h30,no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro.

9 de abril: trilhas de filmes e outros sucessos com duo Rafael Siano (voz) e Claudio Avila (piano), às 13h, no Museu da República.

12 de abril: trio Movimento Musical: Lélia Brazil (flauta), Denise Emmer (violoncelo) e João Paulo Romeu (piano) com o repertório A dança dos espíritos abençoados, de Glück; Andante do Trio em B, de Mozart; Alegro do Piano Trio em XXI, de Haydn; Lua Branca, de Chiquinha Gonzaga; e Ariosto, de Bach, às 12h30, no CCBB.

18 de abril: clássicos com o trio de sopros formado por Efraim Araujo (fagote), José Adriano e Moisés Santos (clarinetas), às 12h30, no Paço Imperial.

19 de abril: André Figueiredo (tenor) e Dilia Tosta (piano) se apresentam, às 12h30, com o programa Zarzuelas sin fronteras, englobando A. de Literes, M. García, E. Arrieta, R. Soutullo, J. Vert, F. Moreno-Torroba, P. Sorozabal e M. Penella, no CCBB.

20 de abril: grupo Abstrassom com clássicos brasileiros, às 18h, no Centro Cultural Justiça Federal.

23 de abril: pianista Ricardo Mac Cord com músicas de sua autoria, às 13h, no Museu da República.

25 de abril: Orquestra de Ukeleles, com regência de Vinícius Vivas, às 18h, no Museu do Exército.

26 de abril: pianista Cecilia Pessini, às 12h, tocando Debussy, Brahms e Lizst, no CCBB.

27 de abril: Orquestra de Pandeiros Tá que Tá, com regência de Clarice Magalhães, às 12h30, vai tocar clássicos brasileiros, no Museu da Justiça.

29 de abril: a Camerata Feminina da Associação de Canto Coral (ACC), sob a regência de Cláudio Ávila, se apresentará, às 18h, no Palácio São Clemente, sede do Consulado de Portugal.

São Paulo

Há também apresentações em São Paulo. No dia 22, às 17h, o músico Cláudio Vettori relembrará clássicos brasileiros ao piano, na Sociedade Brasileira de Embiose.

Estão programadas ainda duas apresentações internacionais do projeto. A primeira será neste domingo (2), às 19h, na Galeria Antonio Lopes, na cidade de Covilhã (Portugal), com a pianista Fernanda Canaud, com clássicos de Villa-Lobos, Francisco Mignone, Guerra-Peixe, Cláudio Santoro, entre outros.

Em Viena, na Áustria, no dia 29, às 19h, a Sala Bösendorfer receberá o pianista Júlio Paravela.

Tags:

Geral | Música no Museu | Rio de Janeiro