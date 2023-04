SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula tem 38% de aprovação, pacote busca elevar tributos sobre alta renda, empresa de Nova York ligada a contrabando de ouro e outras notícias do dia para começar o seu domingo (2).

DATAFOLHA

Datafolha: 38% aprovam Lula, e reprovação de 29% se iguala à de Bolsonaro em 3 meses de governo. Presidente tem início de mandato com desempenho inferior ao de suas outras passagens pelo Planalto.

DATAFOLHA

61% acham que Lula sempre ou quase sempre se comporta como deveria. Lula vai bem em questão indígena e combate à fome e derrapa na economia.

MERCADO

Com Dilma no Brics, governo quer parceria para crédito mais barato ao agro, diz ministro. Carlos Fávaro afirma ainda que bancada ruralista do Congresso tem que descer do palanque.

MERCADO

Governo quer arrecadar mais com imposto sobre super-ricos e fim de 'jabutis' tributários. Novo pacote para elevar receitas é parte do plano de voo de Haddad para equilibrar contas públicas.

ENTREVISTA

Papel de Bolsonaro na oposição é sumir, diz Kim Kataguiri. Parlamentar diz acreditar que ex-presidente se tornará inelegível e poderá ser preso.

TECNOLOGIA

'Tijolão' de 1,4 kg deu início à era do telefone celular, há 50 anos. História de aparelho que revolucionou comunicações começou com ligação de engenheiro da Motorola para rival.

ESPORTE

Abismo financeiro separa Palmeiras e Água Santa na final do Campeonato Paulista. Atual campeão estadual tem folha de pagamento 22 vezes superior à do rival.

COTIDIANO

Aeroporto em BH fecha com mais de 100 aviões sem ter para onde ir. Carlos Prates deixará de ser operado pela Infraero por decisão da gestão Bolsonaro mantida pelo governo Lula.

COTIDIANO

Sinais de alerta precederam ataque em escola estadual em São Paulo. Adolescente que matou professora gravou vídeos com arma, fez ameaças e faltou a atendimento psicossocial.

COTIDIANO

Chuvas deixam mais de 21 mil pessoas fora de casa no Acre. Nível do rio Acre, que corta a capital Rio Branco, transbordou; esta é a maior cheia dos últimos oito anos.

ILUSTRADA

Museu da Casa Brasileira vai deixar casarão que o abriga e ainda não tem para onde ir. Fundação Padre Anchieta vai retomar o espaço, que há 51 anos abriga a única casa do país voltada à arquitetura e ao design.

EQUILÍBRIO

Mulheres bem sucedidas apontam dificuldades de encontrar parceiros. Elas investem na carreira profissional e na formação acadêmica, mas sentem que seu sucesso assusta os homens.