SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A universitária Patrícia Linares, 45, estudante de Biomedicina que sofreu discriminação por parte de duas colegas de turma por conta da idade, em uma faculdade de Bauru (a 331 quilômetros de São Paulo), ganhou uma bolsa de estudos na Inglaterra.

Ela foi convidada para participar de uma feira de intercâmbio na capital paulista no sábado (1º) e anunciou que foi contemplada com a bolsa de estudos no exterior.

Segundo o amigo Guilherme Gomes, que a ajuda a responder os contatos da imprensa, a bolsa dá direito a um curso de inglês de duas semanas na Inglaterra, passagens aéreas e seguro viagem. Todos os benefícios foram concedidos por uma empresa especializada em intercâmbio estudantil.

"Ela está radiante, não está acreditando, chorando, bem emotiva mesmo. Ela está passando por um momento difícil, desempregada, e tem certeza que essa bolsa vai ajudar muito", afirmou Gomes.

Ela já havia ganhado um curso de inglês em uma escola na cidade onde vive, no interior paulista.

Ela comemorou a conquista em uma rede social do amigo.

"Eu gostaria que vocês investissem na educação. Você que está pensando e não tem coragem, você que quer, é o seu sonho, mas você não quer por causa da idade. Então vamos fazer o seguinte? Idade não nos define, idade é só um número. Então vamos colocar o nosso sonho para correr porque a vida não espera. A gente tem que passar assim: brilhando, estudando, aprendendo e evoluindo", disse Linares.

A universitária, no último dia 20, registrou um boletim de ocorrência por injúria e difamação contra as três jovens que gravaram um vídeo em que praticam discriminação etária contra ela.

A gravação em que Patrícia Linares é atacada viralizou nas redes sociais no início do mês de março. Nela, uma das jovens ironiza: "Gente, quiz do dia: como 'desmatricula' um colega de sala?". Em seguida, outra diz: "Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada". "Realmente", declara uma terceira.

"Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião.", completa a estudante que segura a câmera.

Reportagem da Folha mostrou que as declarações podem ser enquadramento como crime de injúria.

No último dia 16, o trio autor da gravação deixou a graduação de biomedicina. A informação foi confirmada pelo centro universitário Unisagrado, onde as envolvidas estudavam, em Bauru.

Dias após o caso, Linares recebeu uma homenagem de colegas de turma. Ela publicou uma imagem do momento em suas redes sociais.

"O que são esses veteranos? Gigantes! E eu? Muito sortuda por estar rodeada de amor", escreveu ela.