SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mãe de Leonardo, Dona Carmem, foi enterrada no final da manhã deste domingo (2), em Goiânia (GO) no mesmo túmulo do filho Leandro e do marido. Antes de fechar o caixão, o cantor sertanejo deu um beijo na testa da mãe, que tinha 85 anos.

Segundo Poliana, esposa de Leonardo, o casal estava a caminho do hospital para entregar exames de rotina quando foram informados da morte. Ela ainda afirmou que os médicos tentaram reanimar Carmem por 45 minutos antes de declarar o óbito.

Conhecida como dona Carmem, a mãe de Leonardo administrava a Casa de Apoio São Luiz, espaço que oferece estadia, alimentação e transporte gratuitos para pessoas com câncer em Goiânia. A iniciativa era homenagem a Leandro, irmão de Leonardo, que morreu em 1998.