SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usuários de drogas atearam fogo a sacos de lixo e materiais recicláveis nas ruas do centro de São Paulo que abrigam atualmente a cracolândia no início da noite deste domingo (2).

Vídeos de moradores mostram os focos de incêndio nas ruas dos Gusmões e Conselheiro Nébias, no bairro Santa Ifigênia, onde há aglomeração de dependentes químicos.

Foram relatados gritaria e a presença da Tropa da Choque da Polícia Militar. Estampidos de bombas de gás de efeito moral também foram citados pelos moradores em grupos de mensagens de texto. Um trecho da rua dos Gusmões chegou a ter o trânsito interrompido por causa da barricada de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, os incêndios foram provocados em reação a uma abordagem no local na tarde deste domingo.

As ruas da Santa Ifigênia se consolidaram há cerca de quatro meses como o novo endereço da cracolândia após uma série de tentativas da aglomeração de usuários de drogas se fixar em ruas da região central.

Há um ano, o fluxo de usuários deixou o entorno da praça Júlio Prestes, ponto da cracolândia por décadas.

A presença do fluxo de usuários levou comerciantes a fecharem as portas nas ruas mais afetadas pelo comércio e consumo de drogas. Ao menos 23 comerciantes fecharam as portas nos últimos três meses na região da rua Santa Ifigênia e no bairro de Campos Elíseos