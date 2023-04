SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A trancista Thaís Medeiros de Oliveira, 25, apareceu fazendo sua rotina de fisioterapia durante a internação a que foi submetida após cheirar pimenta.

Segundo a publicação no Instagram, Thaís faz fisioterapia no mínimo 4 vezes ao dia e já consegue manter a coluna firme enquanto fica sentada.

O post foi feito pela mãe de Thaís, Adriana Medeiros, que agora cuida das redes sociais da filha e atualiza sobre o estado de saúde dela.

Segundo o namorado de Thais, Matheus Lopes de Oliveira, 27, Thaís ainda não consegue se mover ou comunicar sozinha. Ele disse que a jovem será transferida em breve de Anápolis, onde está no momento, para um hospital em Goiânia, onde ficará mais perto da família.

Neste domingo (2), Adriana disse que a jovem segue hospitalizada e que a evolução médica dela é "no tempo de Deus". Segundo ela, Thaís está "estável", sem nenhum quadro de infecção, bem medicada e deve tirar a traqueostomia dentro em alguns dias.

"Vamos evoluindo cada dia mais até nossa menina estar 100%. É uma longa caminhada mas estamos dispostos para cada cada passo com ela", diz a publicação no perfil do Instagram de Thaís.

A família também anunciou uma "vakinha" para arrecadar fundos para ajudar na reabilitação da jovem. O objetivo é atingir R$ 30 mil em doações: "teremos um custo muito alto para sua recuperação, iremos precisa de consultas com especialistas (neuro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta) exames, moveis hospitalares, cadeira para locomoção, oxigênio entre tantos outros".

RELEMBRE O CASO

Segundo Adriana, a filha teve uma crise de asma antes de visitar o namorado em Anápolis. No local, Thaís cheirou a pimenta durante um almoço onde o tema foi abordado.

Após o cheirar o alimento, Thaís foi levada ao hospital às pressas e internada.

Os médicos acham que o contato da jovem com a pimenta foi um gatilho para ela desencadear uma crise de asma grave, fazendo com que Thaís não conseguisse respirar normalmente. Isso levou à baixa circulação de oxigênio para o cérebro e o coração, o que provocou uma parada cardiorrespiratória na jovem.