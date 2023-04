SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A princípio, a tarefa de degustar 31 ovos de Páscoa pareceu sedutora para 17 jornalistas da Folha de S.Paulo que se dispuseram a avaliar a produção de chocolate da temporada 2023.

As marcas foram separadas em três faixas de preço ?até R$ 100; até R$ 170 e até R$ 415 ?, com a intenção de facilitar a vida do consumidor que compra de olho no orçamento. Isso porque mesmo os preços do chocolate em barra e do bombom, que normalmente já são opções mais baratas de compra, subiram acima do IPCA geral, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, nos 12 meses anteriores a 2023.

Foram consideradas para a seleção docerias com produção reconhecida em São Paulo, instaladas em diferentes regiões da cidade e também marcas acessíveis em supermercados e shopping centers.

Sem a intenção de ser técnica, a degustação se propôs a navegar entre as diferentes possibilidades criadas para a data: variações de chocolate, castanhas, frutas, caramelo e crocantes. Uma boa notícia foi o destaque de ovos feitos com cacau brasileiro: Danke, Dengo e Chocolat du Jour são exemplos de marcas que usam matéria-prima brasileira e estão entre as mais votadas.

Os ovos, porém, foram degustados às cegas, ou seja, sem que os participantes soubessem os nomes de seus fabricantes ?os jurados tiveram acesso apenas às descrições, para avaliar se eram compatíveis com os produtos. Essa foi uma das recomendações de Paola Biselli, professora de confeitaria na Universidade Presbiteriana Mackenzie e na Escola Wilma Kövesi de Cozinha, que sugeriu pontos que os jornalistas deveriam observar na prova.

Além de escolher os melhores dentro de cada categoria de preço, a degustação também aponta o melhor chocolate, vencida pela Dengo, e o melhor ovo, da Mica, considerando toda a amostra.

Ainda que a maratona não tenha sido de todo árdua, para chegar ao final dos 14 quilos de chocolate, foram consumidas quatro garrafas de água com gás, servidas com limão.

O resultado, que destaca os três melhores colocados de cada categoria, tem a intenção de servir de guia para quem gosta de chocolate e se vê perdido entre as inúmeras opções disponíveis no mercado ?sem precisar provar todas para chegar ao veredito.

Participaram da degustação os seguintes jurados: Daniela Arcanjo, Daniela Braga, Diogo Bachega, Francisco Lima Neto, Guilherme Luis, Henrique Artuni, Isabella Faria, Jairo Marques, Luciana Coelho, Marcos Nogueira, Marina Lourenço, Natalia Nora, Nathalia Durval, Pedro Martins, Roberto de Oliveira, Susana Terao e Vitória Macedo.

Confira a seguir os ovos de Páscoa que foram campeões em cada faixa de preço e os comentários sobre cada um dos 31 produtos experimentados.

**OVOS DE PÁSCOA ENTRE R$ 170 E R$ 415**

1º lugar

Dama (Duo grãos de café)

O ovo de Páscoa que recebeu a maior nota do jurados na faixa de preço mais elevada é a variedade que combina a casca feita com chocolate a grãos de café e uma camada de chocolate amargo. O veredito do júri: a combinação traz bom equilíbrio dos sabores. Os grãos de café são perceptíveis no aroma e trazem um sabor e textura inusitados.

R$ 189,90 (380g); confeitariadama.com.br

2º lugar

Chocolat du Jour (Choco amandes)

Ovo de visual convidativo, tem casca de chocolate ao leite que derrete na boca recheada de amêndoas de sabor e textura presentes, com textura e crocância que se destacam. Poderia ser menos doce, mas ainda assim tem bom equilíbrio entre os elementos

R$ 344 (400g); chocolatdujour.com.br

3º lugar

Mica (Caramelo de framboesa com pistache)

O ovo de caramelo de framboesa com pistache traz uma combinação bem-sucedida entre seus elementos. Agrada a quem gosta de frutas vermelhas, tem casca fininha e recheio na medida.

R$ 248 (460g); micachocolates.com.br

OUTROS

Renata Arassiro (Eclipse Blanc Noir)

Feito com matéria-prima suíça, agrada a quem gosta de chocolates com perfis distintos. Em uma das metades, traz um chocolate bem amargo de excelente textura, potente e de sabores complexos, que faz contraste com avelãs. O sabor intenso ajuda a equilibrar o dulçor do chocolate branco com macadâmias da outra metade do ovo.

R$ 415 (600g); R. Pascal, 1.195, Campo Belo, região sul, tel. (11) 5092-4977. Encomendas pelo WhatsApp (11) 94563-2411

Tchocolath (Pistache)

Casca de chocolate ao leite tem pedaços generosos de pistaches graúdos, de gosto natural, que se destacam como elemento protagonista do ovo. O chocolate em si ganha sabor mais sutil, mas não some completamente de cena.

R$ 220 (450g); tchocolath.com.br

Casa Santa Luzia (Duo meio amargo e ao leite com crocante de pão de mel)

Composto por duas metades: uma de chocolate meio amargo e outra de chocolate ao leite com crocante de pão de mel. A diferença entre a banda amarga e a ao leite foi pouco notada. Sabor do pão de mel é sutil, mas com retrogosto interessante.

R$ 172 (350g); santaluzia.com.br

Vila Anália Patisserie (Caramelo)

Tem ganache de caramelo como recheio e é boa opção para quem gosta de um caramelo mais puxado para o doce do que para o queimado. Tem boa proporção de recheio, que derrete na boca mas tem sabor intenso que se sobrepõe ao chocolate. O resultado é um ovo para agradar os mais formigas.

R$ 195 (500g); R. Cândido Lacerda, 33, Jardim Anália Franco, região leste. Pedidos pelo WhatsApp (11) 99413-4242

Zulcare (Cremino laranja)

Tem casca de chocolate ao leite, mais uma camada de gianduia e outra de ganache de laranja-bahia. Sua textura agrada sos fãs de sabores doces, que buscam cremosidade e recheio farto. O sabor da laranja poderia ser mais presente.

R$ 210 (500g); zulcare.com.br

Pati Piva (Puxa-puxa de pistache)

Casca de chocolate ao leite recheada com caramelo com pedaços de pistache inteiros, graúdos e crocantes, que ajudam a quebrar o dulçor. O recheio tem uma porção de caramelo consistente e farta, o que agrada aos mais chegados ao doce.

R$ 348 (650g); patipiva.com.br

May (Macaron com pistache)

Combina chocolate ao leite com casquinhas de macaron, delicado doce francês, que acaba se traduzindo numa textura original ao ovo. Seu recheio de ganache de pistache é sutil, assim como o sabor do chocolate.

R$ 210 (400g); maymacarons.com.br

**OVOS DE PÁSCOA ENTRE R$ 100 E R$ 170**

1º lugar

Dengo (Ovo quebra-quebra de castanhas caramelizadas)

Esta foi a opção campeã na faixa intermediária de peço. O chocolate com casca meio amarga (65% cacau) com macadâmia, castanha-de-baru e castanha-de-caju caramelizadas tem sabor intenso e textura crocante. As castanhas caramelizadas são marcantes e se somam ao um bom sabor de chocolate, com amargor sutil.

R$125 (260g); dengo.com.br

2º lugar

Gallette (Ovo jabuticaba)

O recheio de jabuticaba cremoso, mais azedinho, traz acidez e equilibra bem o sabor do chocolate ?e ainda dá um toque de brasilidade ao conjunto. Para os que gostam das frutas nacionais, o recheio poderia ter um gosto mais pronunciado.

R$ 123 (450g); gallette.com.br

3º lugar

Maria Brigadeiro (Ovo de crocante com ovinhos de chocolate)

A terceira colocada da categoria é a opção da Maria Brigadeiro, acompanhada de ovinhos, que tem textura crocante bem presente. O chocolate tem sabor lácteo e é equilibrado, sem pesar demasiadamente no açúcar.

R$ 119 (230g); pedidos pelo WhatsApp (11) 94974-0048

OUTROS

Cacau Noir (Ovo amargo recheado de caramelo flor de sal)

A receita de chocolate amargo recheado de caramelo e flor de sal tem textura sedosa neste ovo de Páscoa?que agrada a quem gosta de sabores doces mais acentuados. A flor de sal ajuda a fazer um contraponto ao conjunto, mas poderia ser mais presente.

R$ 119,90 (400g); cacaunoir.com.br

Kopenhagen (Ovo exagero de pistache caramelizado)

Casca de chocolate ao leite recheada com caramelo e pistache tem bastante recheio e sabor açucarado intenso ?que pode desagradar quem não é fã de muito doce. O sabor do pistache poderia ser mais presente.

R$ 144,90 (400g); kopenhagen.com.br

Lindt (Ovo trufado)

Casca de chocolate ao leite e recheio de chocolate ao leite trufado tem sabor doce acentuado e pode afugentar quem gosta de tons mais amargos. É um representante de ovos de chocolate ao leite bem tradicional.

R$ 169,90 (450g); lindt.com.br

Carole Crema (Ovo de pistache com puxa-puxa de mel)

Com uma casca de chocolate ao leite que agrada na boca, esse ovo de Páscoa traz no farto recheio um creme "puxa-puxa" de pistache com mel de sabor intenso, que pode ser uma diversão para crianças ?mesmo um pouco adocicado demais.

R$ 159 (450g); carolecrema.com.br

Havanna (Ovo alfajor branco)

O ovo de chocolate branco recheado com alfajor de doce de leite conquista, pelo conjunto da obra, os fãs de chocolate branco e do doce argentino ?mas espere um sabor doce pronunciado. Uma faca pode ser necessária.

R$ 134,90 (630g); havanna.com.br

Dona Deôla (Ovo de bolo gelado de coco)

Chamativo visualmente, tem muitos ingredientes, que brigam entre si ?o ovo é feito de chocolate branco recheado com cocada cremosa e bolo de coco molhado com calda de leite condensado, coberto com chantili, leite condensado e coco ralado.

R$ 108 (700g); donadeola.com.br

Ofner (Ovo de chocolate com Bailey's)

O recheio com creme de licor Baileys chamou a atenção e ajudou a trazer originalidade à composição deste ovo ?e o sabor ainda permaneceu na boca por algum tempo. A casca elegante, bem fininha, é feita de um chocolate macio na língua.

R$ 159 (300g); ofner.com.br

**OVOS DE PÁSCOA POR ATÉ R$ 100**

1º lugar

Danke (Ovo de chocolate ao leite com brinquedo)

Simples e bem feito. Essa é a principal definição dada pelos jurados ao ovo da Danke, que leva apenas chocolate ao leite e que ficou em primeiro lugar na categoria de ovos mais baratos. A casca é fina, fácil de quebrar nas mãos, e o chocolate derrete fácil na boca. Para paladares menos exigentes.

R$ 89,90 (386g); dankecacau.com.br

2º lugar

St. Marche (Ovo crocante com castanha-de-caju)

Logo em segundo lugar nesta categoria, o ovo da St.Marche é feito com chocolate ao leite e pedaços de castanha-de-caju. Mais uma vez, o básico bem feito. Com casca mais grossa, tem chocolate saboroso e não tão doce, equilibrado com as castanhas, que dão crocância.

R$ 79,90 (350g); marche.com.br

3º lugar

Cacau Show (LaNut pistache)

A casca de chocolate ao leite leva um recheio de creme de pistache e uma camada de chocolate branco. A combinação agradou a alguns, que elogiaram a pasta densa do fruto, e desagradou a outros, que observaram um sabor de pistache.

R$ 99,90 (400g); cacaushow.com.br

OUTROS

Ferrero Rocher (Ferrero Rocher dark)

Na descrição, o ovo é feito com chocolate meio amargo, de teor 50%, e pedaços de avelã. Os jurados logo reconheceram o sabor do Ferrero Rocher. A opção funciona para quem é fã do bombom. Só faltou um pouco mais do amargo descrito na caixa, observaram.

R$ 89,99 (225g); compreferrero.com.br

Nestlé (Kit Kat Dark)

A casca ao leite é complementada por pedaços de Kit Kat da versão dark, mais amarga, distribuídos de forma desigual. No geral, não agradou tanto aos jurados por seu sabor artificial, com excesso de açúcar e wafer de pouca crocância.

R$ 46,99 (227g); emporionestle.com.br

Casa Bauducco (Ovo de chocolate Chocottone)

A combinação com chocotone não deu certo, segundo os jurados. O doce natalino surge seco entre as camadas de chocolate, que também não foi elogiado e falta sabor de cacau. O resultado é enjoativo.

R$ 99,90 (320g); casabauducco.com.br

Lacta (Tripla camada com recheio cremoso de avelã)

A casca de chocolate ao leite é recheada com creme de avelã. O creme foi avaliado como saboroso ?não tem muito erro com ele? e, combinado com o chocolate, o resultado não é tão enjoativo. Ainda assim, é uma opção doce que deve agradar mais às crianças e aos fãs de creme de avelã.

R$ 73,99 (320g); lacta.com.br

Lugano (Chocolate branco e ao leite de pistache e cranberry)

A sugestão da marca combina chocolates ao leite e branco a pedaços de pistache e cranberry, que ficam concentrados na parte central da casca. Quem morde as beiradas não prova as frutas cristalizadas e, nesse caso, o chocolate sozinho não surpreende tanto.

R$ 69,90 (200g); chocolatelugano.com.br

Brasil Cacau (Delírios de Dinda)

Uma fina camada de chocolate ao leite comporta uma quantidade generosa de recheio de marshmallow. O resultado é um doce exagerado, segundo os jurados, com textura grudenta e gordurosa que esconde o chocolate. Funciona melhor se for comido com colher, na avaliação deles.

R$ 99,90 (600g); brasilcacau.com.br

Kinder Ovo (Kinder Lui)

A casca que combina chocolate ao leite e uma fina camada de leite agrada àqueles que são fãs do Kinder Ovo e os nostálgicos. Fora eles, a opção foi descrita como muito açucarada e com sabor de essência artificial.

R$ 78,99 (150g); compreferrero.com.br/kinder

Sodiê (Ovo bolo de cenoura)

Outra combinação inusitada, o ovo de chocolate ao leite ganha recheio de bolo de cenoura coberto por brigadeiro e granulado. Não funcionou, segundo os jurados. O bolo é seco e sem sabor acentuado de cenoura. É melhor dar uma colherada junto com o brigadeiro, que exagera no doce.

R$ 64,90 (500g); sodiedoces.com.br