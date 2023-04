SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A apreensão da substância, conhecida como Bufo Alvarius, foi feita nos dias 18 e 28 de março pelas Polícia Civil de Goiás e Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

A polícia fez a apreensão após a denúncia de que a droga seria utilizada em uma cerimônia espiritual em Goiânia.

Eles conseguiram apreender em poder de um homem que se denomina líder espiritual aproximadamente 0,5 grama da substância.

A Justiça expediu mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do homem que aplicaria a substância.

No último dia 28, foi encontrada uma porção da substância, de aproximadamente 5,5 gramas, enterrada no quintal da casa do líder religioso.

Durante as buscas, os policiais tomaram conhecimento de que uma pessoa no Rio de Janeiro estaria guardando mais uma porção dessa substância.

A informação foi repassada à Polícia Civil do Rio de Janeiro, que conseguiu localizar em poder de um outro investigado uma outra porção da droga com aproximadamente 5,5 gramas.

O material apreendido foi remetido à SPTC para exames periciais que atestou, preliminarmente, que se trata do alucinógeno.

Caso confirmado, os investigados responderão pelo crime de tráfico de drogas.

FATURAMENTO DE R$ 150 MIL COM RITUAL

A investigação aponta que a substância seria ministrada pelo líder espiritual em rituais em todo o Estado de Goiás pelo valor de R$ 300 por pessoa.

A quantidade apreendida poderia ser fornecida para mais de 500 pessoas, o que demonstraria o alto poder alucinógeno da substância.

O QUE É O BUFO AVARIUS?

O veneno do sapo bufo é considerada por muitos como o alucinógeno mais poderoso do planeta. Ele tem em sua composição o DMT, sigla para dimetiltriptamina, um conhecido psicodélico presente na ayahuasca.

A droga é apontada como de interesse potencial para a pesquisa de tratamentos para esquizofrenia, depressão e ansiedade, mas, como em relação à maioria dos psicodélicos, ainda precisa de estudos mais amplos e não é usada para pacientes em geral.

Mesmo não tendo uso livre, há quem faça do uso desse alucinógeno um ritual, como no caso de um santuário no México chamado Bufo Alvarius Sanctuary. O dono do local diz que cerimônias com o veneno de sapo "podem consertar" indivíduos.