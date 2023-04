RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A forte ressaca que atinge o litoral do Rio de Janeiro causou ondas que invadiram as ruas e deixaram casas inundadas em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, nesta segunda (3). Os locais mais atingidos são bairros dos distritos de Monte Alto e Figueira. Não há registro de feridos.

A previsão é que o mar continue agitado até esta terça (4) em todo o litoral do Rio, com ondas de até 3,5 metros. O alerta da Marinha já estava vigente, mas com término previsto para esta segunda (3). Agora, o aviso vale até pelo menos as 9h desta terça.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a água do mar avançou pela faixa de areia da praia, tomando ruas e casas.

A prefeitura afirma que os bairros afetados têm histórico de inundação em época de ressaca porque a água do mar vai ao encontro da Lagoa de Araruama. A recomendação é que as famílias que vivem nos locais já atingidos pela água busquem locais seguros para se abrigar.

A Defesa Civil do município entrou em alerta ainda neste domingo. Em caso de emergência, a população pode ligar para o 199 ou para o número (22) 98123-1182.

A ressaca também deu as caras na capital fluminense. No Leblon, na zona sul, a água do mar invadiu a avenida Delfim Moreira, uma das principais do bairro, que chegou a ser interditada.

Já em Niterói, na região metropolitana do Rio, ondas gigantes surpreenderam banhistas na praia de Itacoatiara neste domingo. A água chegou a cobrir totalmente a pedra do Pompo, fazendo com que os frequentadores deixassem o local. Ninguém se feriu.

O Corpo de Bombeiros afirma que realizou 231 salvamentos nas praias do estado entre sexta (31) e domingo. A área com mais registros foi Copacabana, na zona sul do Rio, com 171 resgates. Em seguida estão Angra dos Reis (23) e Cabo Frio (7).

A explicação dos meteorologistas para o mar agitado é um ciclone extratropical que atinge o Sudeste. A passagem de centros de baixa pressão traz frentes frias que promovem agitações no oceano, causando a formação de ondas grandes.

De acordo com a agência Climatempo, um sistema de alta pressão deve favorecer a redução das nuvens a partir desta terça, e a previsão é que as temperaturas subam. O tempo deve ficar estável na maior parte do estado, com possibilidade de pancadas de chuva no sul do Rio.

Para quarta-feira (5), a previsão é de predomínio de sol e tempo estável. Estão previstas pancadas de chuva isoladas no fim do dia apenas nas regiões sul, centro sul e serrana do estado.