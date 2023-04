SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Internado com câncer terminal em um hospital de São José da Tapera (AL), Cleilson Correia da Silva Monteiro morreu 10 dias depois de oficializar sua união com Verônica dos Anjos Lima.

Cleilson tinha um osteossarcoma -tipo de câncer que atinge os ossos- há mais de um ano, e morreu neste domingo (2). Ele estava internado no HMERG (Hospital Ênio Ricardo Gomes), em São José da Tapera, no interior de Alagoas.

No último 24 de março, Cleilson e Verônica se casaram em uma cerimônia religiosa dentro do hospital, com direito a padre, decoração, bolo e roupas adequadas para a ocasião. O casal estava junto havia cinco anos e são pais de Melissa Lima, de 3 anos.

O casamento movimentou os funcionários do hospital, que se organizaram para ajudar Cleilson a realizar o sonho de ver Verônica vestida de noiva. O vídeo da cerimônia foi divulgado nas redes sociais e comoveu os internautas.

Cleilson Correia trabalhava na construção civil e há cerca de um ano e meio levou uma pancada na perna, mas demorou para ir ao médico. Quando foi, recebeu o diagnóstico de câncer ósseo, que evoluiu para metástase. Ele teve uma das pernas amputada.

Ele ficou hospitalizado até a morte porque a família não tinha condições de arcar com as despesas do tratamento domiciliar. Ele foi enterrado no cemitério local de São José da Tapera.