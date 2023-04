SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Suspensão das mudanças do novo ensino médio, gastos dos militares com verba da Covid, anúncio da tripulação que vai à Lua em 2024 e outras notícias para começar esta terça-feira (4).

EDUCAÇÃO

Governo Lula vai suspender implementação do novo ensino médio e mudanças no Enem. Com portaria a ser publicada nos próximas dias, governo tenta conter desgaste com movimento que pede revogação da política.

CORONAVÍRUS

Militares gastaram verba da Covid com salgadinho e picanha ilegalmente, diz TCU. Tribunal de Contas identifica uso em outras finalidades de recursos pandemia; OUTRO LADO: Defesa não comenta; Exército diz que atua seguindo a lei.

GOVERNO LULA

Datafolha: 61% acham que Lula age mal ao trocar cargo e verba por apoio no Congresso. Presidente fez críticas, mas manteve política tradicional para tentar ter base no Congresso.

GOVERNO LULA

Lula cobra ministros por mais entregas e divulgação a uma semana dos 100 dias de governo. Presidente diz que realizações não chegam à população na ponta e pressiona por mais publicidade.

MERCADO

Haddad prevê arrecadar até R$ 8 bi com tributação de 'contrabando digital' por ecommerce chinês. Taxação faz parte do pacote de até R$ 150 bi em medidas propostas pela Fazenda para conseguir atingir metas previstas no arcabouço fiscal.

POLÍTICA

Datena pede a Boulos que 'peite' Lula e sugere chapa com ambos. Em conversa no sábado, apresentador diz que pode ser vice de deputado para prefeitura. Datena diz que 'canalha' vazou vídeo e que não pediu para ser vice de Boulos

CRACOLÂNDIA

Prefeitura muda tática e inclui revista a usuários em ações de limpeza na cracolândia. Equipes da GCM vão fazer triagem dos usuários e as de zeladoria, recolher tendas improvisadas três vezes ao dia.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Celso Amorim visita Rússia e encontra Putin para tratar de negociação de paz na Ucrânia. Assessor especial de Lula conversou com russo na 'mesa gigante' e também foi à França em aceno a aliados do Ocidente.

MUNDO

Trump vai a Nova York se apresentar à Justiça e prepara circo midiático. Maioria dos americanos concorda com indiciamento, segundo pesquisas, e ex-presidente tenta usar caso a seu favor.

CIÊNCIA

Nasa anuncia tripulação para ir à Lua em 2024; são três homens e uma mulher. Equipe inclui um homem negro e um canadense, em contraste com as missões Apollo.

TECNOLOGIA

Selfies de Jesus, Napoleão e Cleópatra: Cineasta usa inteligência artificial para criar retratos históricos

Britânico usou plataforma Midjourney para gerar imagens ultrarrealistas.

VIVER

Por que os diagnósticos de autismo estão crescendo tanto?. Maior conscientização sobre o tema é o principal fator por trás dessa ascensão.

ESPORTE

Após postagem sobre tiro em Lula, Wallace é suspenso e não joga mais na Superliga de vôlei. Conselho de Ética do COB determinou gancho de três meses ao atleta do Cruzeiro.

BELEZA

Minoxidil contra a calvície divide especialistas. Medicamento era inicialmente indicado para hipertensão, mas estudos comprovaram sua ação contra alopécia androgenética.