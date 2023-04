TOULOUSE, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Há 60 anos, o educador Paulo Freire dava início a um experimento na pequena cidade de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, que marcaria sua biografia e trajetória intelectual para sempre.

Foi lá que o filósofo testou e lapidou seu método de alfabetização de jovens e adultos que previa ensinar a ler e escrever em 40 horas a partir de palavras e situações do cotidiano local.

O sucesso desse laboratório pedagógico serviu de base para a teoria do conhecimento de Freire apresentada em obras que ganharam o mundo, como a célebre "Pedagogia do Oprimido" (1968), terceiro livro mais citado em ciências sociais no planeta, segundo estudo da London School of Economics (LSE), do Reino Unido.

Num tempo em que analfabetos não tinham direito a voto no Brasil, o resultado do processo emancipatório freiriano em Angicos produziria um índice revelador: ao final das 40 horas de aula, 300 alunos do curso se inscreveram para votar na zona eleitoral da cidade potiguar, que até então tinha apenas 800 eleitores cadastrados.

O êxito da experiência, que rendeu a Freire um convite do então presidente João Goulart para nacionalizar a iniciativa a partir do Ministério da Educação e Cultura, também gerou temores e desconfianças.

Depois do golpe de 1964, o governo militar prendeu Freire e encerrou abruptamente o projeto em Angicos. Rumores de que os alunos seriam igualmente perseguidos levaram os recém-letrados a queimarem cadernos e livros para que não restasse nenhum rastro de seus tempos de estudante.

Nos últimos anos, o educador foi tratado como inimigo público pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno. Neste ano, o governo paulista de Tarcísio de Freitas (Republicanos), alinhado ao bolsonarismo, decidiu mudar o nome de uma futura estação da linha 2-verde de Paulo Freire para Fernão Dias. O Ministério Público foi acionado e uma petição pública tenta reverter a medida.

Mas é sobre a revolução educacional semeada naquele sertão de que trata o documentário "Fonemas de Liberdade", da diretora norte-americana Catherine Murphy. O filme será exibido em Angicos nesta quarta-feira (5) durante as comemorações da experiência sexagenária.

A celebração dos 60 anos de Angicos terá a presença de ex-alunos do projeto pioneiro de Freire e de educadores que coordenaram as primeiras 40 horas de aulas no local, então batizadas de Círculos de Cultura. Muitos deles assistirão a seus próprios depoimentos para o documentário numa tela de cinema pela primeira vez.

"No mundo da educação e, em especial, da alfabetização de adultos, todos os caminhos levam a Paulo Freire", afirma a documentarista, que está no Brasil para aprofundar a investigação sobre o experimento de Angicos em um segundo filme sobre berço do método freiriano.

"A obra de Paulo Freire é tão influente em todo o mundo, e em áreas tão diversas quanto saúde pública e teatro, que me pareceu importante entender concretamente qual foi o trabalho de base realizado por ele nas comunidades antes de publicar seus livros", explica Murphy.

Entre a concepção e a realização de "Fonemas de Liberdade", no entanto, teve uma pandemia. E a emergência da Covid-19 inviabilizou o cronograma de viagens e entrevistas para o filme.

Murphy havia participado de uma conferência internacional em Juazeiro do Norte (CE) no final de 2019, quando apresentou seu filme "Maestras", sobre as jovens professoras que atuaram na Campanha de Alfabetização de Cuba em 1961. Por analogia, o debate após a sessão foi sendo conduzido para o trabalho de base de Paulo Freire, declarado em 2012 patrono da educação brasileira.

"Muita gente na plateia havia trabalhado com Freire no seu retorno do exílio, em 1979, e emergiu a queixa de que não havia um filme de igual porte sobre as origens do método freiriano", relata. "Eu, na hora, me comprometi a trabalhar com eles no projeto de um documentário sobre o tema", lembra ela, que em 2004 fundou a produtora The Literacy Project, voltada à investigação de projetos de alfabetização na América Latina.

Poucos meses depois, no entanto, o mundo se fechava para conter o novo coronavírus. "Como a pandemia não dava sinal de arrefecimento, mergulhamos nos arquivos existentes sobre Angicos para começar um filme sem filmagens", explica.

Murphy encontrou imagens de época, depoimentos de Freire sobre o método, entrevistas com alunos de diversas idades, explicações de coordenadores dos Círculos de Cultura. "Foram usadas 16 fontes diferentes, inclusive registros originais das aulas feitos pelo jornalista Luiz Lobo à época e que só sobreviveram à ditadura porque foram escondidos no quintal da casa de um amigo dele", revela.

O resultado é um amarrado emocionante sobre o nascimento do método Paulo Freire e o impacto da alfabetização na vida dos sertanejos de Angicos.

"Era preciso desafiar os grupos de adultos analfabetos a partir de certas representações da realidade concreta que eles experimentavam", explica Freire no filme, apontando para os desenhos utilizados nas aulas para apresentar questões aos estudantes. "Os analfabetos, em primeiro lugar, se reveem na situação concreta de sua experiência existencial (...) e percebem que transformar a realidade com seu trabalho, com sua ação e sua reflexão é uma forma de criar e recriar o mundo, portanto, de assumir um papel de sujeito transformador e não de objeto."

Com o fim da pandemia, Murphy reuniu uma equipe de mulheres latino-americanas e vem realizando investigações e entrevistas pelo Brasil para complementar e ampliar sua extensa pesquisa de arquivos com material original.

"Nessa jornada, o mais excitante foi mergulhar na experiência concreta de Freire na comunidade, algo fascinante e extremamente relevante para o Brasil e o mundo de hoje", diz. "A partir dessas experiências pioneiras é possível retomar debates essenciais sobre o que é educação e ao que ela se presta e que tipo de formação queremos para nossa sociedade. O trabalho de Paulo Freire toca em tudo isso."