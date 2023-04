SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma frente fria que chega ao estado de São Paulo nesta quinta-feira (6) provocará uma mudança no tempo no feriado de Páscoa. Há previsão de pancadas de chuva principalmente para a Sexta-Feira Santa (7) e para o sábado de Aleluia (8).

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a predominância de sol e calor continuam no estado nesta quarta (5) e na manhã de quinta, mas a frente fria aumentará a nebulosidade durante a tarde, causando chuvas isoladas com risco de alagamentos.

"Como está muito quente e a frente fria será de grande escala, deve ocasionar chuva muito significativa no estado de São Paulo, com trovoadas e rajadas de vento. Pode superar até os 40 mm em 24 horas. Se cair em poucas horas, pode ter enchentes típicas que acontecem em São Paulo", diz Kléber Souza, meteorologista do Inmet.

A previsão é que tanto a Sexta-Feira Santa quanto o sábado de Aleluia sejam nublados, com chuva a qualquer hora do dia. No domingo (9), porém, a frente fria começará a se deslocar para o Rio de Janeiro, deixando o Sol aparecer durante o dia. No entanto, ainda há a expectativa de pancadas de chuva à noite.

Souza alerta que o litoral norte paulista, atingido pela tempestade que deixou 65 mortos em fevereiro, também deve registradas pancadas de chuva isoladas, com rajadas de vento. Por isso, os moradores das áreas de risco precisam ficar atentos.

Em relação à temperatura, os dias serão frescos na região metropolitana de São Paulo, principalmente a sexta, com mínima de 17°C de madrugada e máxima de 25°C, segundo o Inmet. No sábado e no domingo, as mínimas serão de 18°C e 19°C, respectivamente, com as máximas chegando a 28°C e 29°C durante as tardes.

No litoral, o clima será semelhante. Na sexta, as temperaturas vão variar entre 18°C e 27ºC. No sábado, a faixa será entre 19°C e 28°C e, no domingo, de 17°C a 26°C.

MARÇO TEM CHUVAS ACIMA DA MÉDIA

De acordo com dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo), o mês de março acumulou 193,9 mm de precipitação, 9,2% acima dos 177,6 mm esperados para o mês.

Foram 22 dias com chuva, sendo o que registrou o maior índice pluviométrico o dia 10, com 40,4 mm.

A zona sul da capital foi a que apresentou o maior volume de chuvas no mês:

Zona sul: 216,8 mm

Zona leste: 202,9 mm

Centro: 176,5 mm

Zona oeste: 174,9 mm

Zona norte: 162,9 mm

"A primeira quinzena foi marcada por intensos temporais que ajudaram a acumular um grande volume de chuva. E a segunda metade do mês teve precipitação mais isolada", afirma o meteorologista do CGE Michael Pantera.

Segundo o CGE, para abril são esperados 63,1 mm de chuva e temperaturas mínima média de 17,2°C e máxima média de 26,3°C. O abril mais chuvoso foi o de 2012 com 145,3 mm. Já os anos com a menor mínima média foram 2004 e 2020 com 15,5°C de média. O ano com a maior máxima média foi 2016 com 29,7°C.

"Os modelos numéricos indicam chuvas muito próximas da média histórica. Lembrando que a partir de abril os volumes de precipitação mensal apresentam significado declínio em relação aos meses anteriores", diz Pantera.