SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsonaro será ouvido nesta quarta sobre joias, Trump vira réu em caso criminal, aumento de 258% para Zema e outras notícias para começar esta quarta-feira (5).

GOVERNO BOLSONARO

Bolsonaro será ouvido pela PF nesta quarta sobre joias; o que se sabe sobre o caso. Tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ajudante de ordens de ex-presidente, também será interrogado.

Ex-presidente devolve 3º kit de joias recebido da Arábia Saudita.

POLÍTICA

Arranjo de Lula para dar dinheiro ao Congresso dribla STF ao simular emendas. Ministros do governo federal aguardam orientação da articulação política para usar verba das próprias pastas.

STF

Reunião de Moraes com deputados tem lição de moral e menção à pecha de comunista. Ministro do Supremo atende a pedido para compartilhar provas com CPI da Câmara Legislativa do DF.

EDUCAÇÃO

Ministro confirma suspensão de cronograma do novo ensino médio, mas refuta revogação. Camilo Santana se reuniu com Lula para discutir ajustes no modelo e tentar aplacar desgaste provocado por movimento contra a reforma do ensino.

POLÍTICA

Dino fala em múltiplos indícios de ação de Torres contra eleitores de Lula no 2º turno. Polícia Federal apura viagem do então ministro à Bahia; na ocasião, ele teria pedido à PF que atuasse com a PRF nas rodovias.

GOVERNO LULA

Médica da Marinha é promovida e se torna primeira almirante negra da história. Militar é a terceira mulher a alcançar o posto na cúpula da força naval.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Aumento de 258% para Zema é aprovado em 1º turno na Assembleia de Minas. Projeto de lei, que teve voto favorável de 45 deputados e voto contrário de outros 21, ainda será apreciado em 2º turno.

COTIDIANO

Prédios avançam na rota de pouso de aviões em Congonhas. Lançamentos dobraram desde 2020 perto do aeroporto de SP; perto da pista, clube Bahamas pode ser demolido.

EUA

Trump vira 1º ex-presidente dos EUA réu em caso criminal e alega inocência. Republicano transforma acusação em campanha, arrecada US$ 10 milhões e é recebido por George Santos.

Acusação contra Trump envolve compra de silêncio de atriz pornô, modelo da Playboy e porteiro.

TELEVISÃO

Globo faz cortes no jornalismo do Rio de Janeiro e demite repórteres veteranos. Funcionários dispensados tinham mais de 20 anos de casa e salários mais altos.

MÚSICA

Anitta e Warner rompem parceria após 11 anos. Cantora e gravadora acumulam atritos e desentendimentos.

MERCADO

Lemann perde posto de maior bilionário do Brasil para Vicky Safra, diz Forbes. Patrimônio de viúva do banqueiro Joseph Safra mais do que dobrou em um ano.

COTIDIANO

Thiago Brennand pretende voltar ao Brasil nesta semana, diz defesa. Em petição, advogado pede a revogação de prisão preventiva e a exclusão do nome da lista da Interpol.

CIÊNCIA

Telescópio James Webb localiza galáxia mais distante do Universo. Jades-GS-z13-0 teria se formado 320 milhões de anos após o Big Bang, época da expansão inicial do Universo.

VINHO

Veja lista dos melhores vinhos brancos por até R$ 70 para beber neste feriado. Degustação às cegas provou 29 amostras e elegeu 12 rótulos.