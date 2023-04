SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Estado da Saúde ampliou a vacinação contra a Covid-19 com a Pfizer Bivalente para pessoas com idade entre 12 e 59 anos e que tenha alguma comorbidade.

A orientação para que os municípios que têm doses disponíveis da vacina façam a ampliação foi realizada nesta terça-feira (4).

Todas as pessoas que têm comorbidades e receberam a última dose de reforço há pelo menos quatro meses poderão se imunizar.

Algumas das comorbidades são: diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, insuficiência cardíaca e cardiopatia.

"É uma ampliação importante, principalmente quando há a conjuntura de um grupo com comorbidades e nesta época do ano, onde há um ambiente favorável à transmissão de síndromes respiratórias. Desta forma, contamos com o apoio da população adulta e, também, dos pais e responsáveis, para que levem seus filhos até um posto de saúde e receba sua dose de reforço contra Covid-19 com a bivalente", disse Tatiana Lang D'Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado.

Até a última segunda, mais de 2,5 milhões de doses foram aplicadas no estado.

A bivalente é uma versão atualizada dos imunizantes já existentes contra a Covid-19 e oferece uma proteção ainda maior contra as novas variantes da ômicron.

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo afirma que ampliou, já a partir desta quarta (5), a vacinação contra a Covid-19 com a bivalente para profissionais de saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de pessoas com idade a partir de 12 anos com comorbidades

Para receber a vacina, todas as pessoas com comorbidades devem apresentar um comprovante de condição de risco recente, que pode ser um exame, receita, relatório médico ou prescrição médica, contendo o CRM do médico.

Até então, a vacinação estava sendo realizada para os idosos acima de 60 anos, além de pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão, indígenas, gestantes e puérperas, residentes em Instituições de Longa Permanência e funcionários desses equipamentos da cidade de São Paulo.