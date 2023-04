"Quando reverenciamos a memória de Carolina Maria de Jesus, estamos dando um passo para o futuro, para a construção de um país com mais civilidade", afirmou a ministra da cultura Margareth Menezes durante a cerimônia.

Para Márcio Macêdo, o lançamento do edital é um "símbolo de novos tempos" e vai ao encontro do compromisso assumido pelo Governo Federal de restabelecer políticas públicas de inclusão voltadas às mulheres e à igualdade racial. "Meu desejo hoje, para além do sucesso do edital, é que escritoras negras tenho acesso", afirmou Anielle Franco.

O prêmio é uma ação da Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da Secretaria de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura e tem o intuito de fomentar atividades relacionadas à promoção da literatura brasileira produzida por mulheres. Valorizar autoras nacionais e dar visibilidade a obras inéditas também estão entre os objetivos do edital. A premiação procura atender aos princípios e diretrizes do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) e da Política Nacional de Leitura e Escrita (PNLE).

Geral | literatura | Plano Nacional do Livro e Leitura | Política Nacional de Leitura e Escrita | Prêmio Carolina Maria de Jesus