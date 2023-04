SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), decretou luto oficial de três dias no estado após ataque em uma creche de Blumenau que deixou quatro crianças mortas e quatro feridas na manhã desta quarta-feira (5). "Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor", disse Mello.

A prefeitura de Blumenau informou que as aulas da rede municipal foram suspensas nesta quarta. Nas unidades da rede estadual na cidade, também estão suspensas na quina (6). Uma machadinha foi usada na ação, segundo o tenente-coronel da Polícia Militar catarinense Márcio Filippi. De acordo a PM, o autor do ataque se entregou no 10º Batalhão da Polícia Militar.

Ministros lamentaram o ataque nas redes sociais e pediram punição severa ao assassino, após manifestação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Triste a cultura da violência que se espalhou pelo Brasil", disse Paulo Pimenta (PT), que comanda a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

A ministra Simone Tebet (MDB), do Planejamento, lamentou mais um ataque em escola. "Cada vez mais, se fazem necessárias medidas de segurança em escolas e creches do Brasil", disse. "Punição severa ao assassino." Alexandre Padilha (PT), das Relações Institucionais, chamou o atentado de covardia.

Fernando Haddad (PT), da Fazenda, Alexandre Silveira (PSD), de Minas e Energia, Daniela Carneiro (União Brasil), do Turismo, Luiz Marinho (PT), do Trabalho, e Marina Silva (Rede), do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Márcio França (PSB), de Portos e Aeroportos, e Ana Moser, do Esporte, também enviaram solidariedade às famílias das vítimas.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que acompanha o caso junto com o governador catarinense.

"Recebemos chocados a informação do ataque a uma creche em Santa Catarina, vitimando crianças indefesas e provocando uma dor imensurável às famílias e angústia à população".

Também nas redes sociais, Paulo Teixeira (PT), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, associou o ataque ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "Cultura de ódio de Bolsonaro provoca mais 4 vítimas em uma creche em Blumenau."

O ex-presidente pediu, também em mensagem nas redes, conforto aos familiares das vítimas. "Que a justiça dos homens seja feita de forma implacável diante da certeza que as doces almas vitimadas serão recebidas pelos Anjos do Senhor!" (sic).

O senador Flávio Bolsonaro (PL) escreveu que o episódio é uma tragédia. "Que Deus possa confortar o coração dos familiares das vítimas. Meus sinceros sentimentos", afirmou no Twitter. Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) pediu orações para alunos e funcionários da escola.

Mais cedo, Lula chamou o ataque de 'monstruosidade' e lamentou as mortes. "Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas", disse Lula no Twitter.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), manifestou pesar pelo ataque. "Minha solidariedade às famílias e ao povo de Santa Catarina. Minhas orações neste momento de consternação e tristeza."

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) e o senador Sergio Moro (União-PR) também prestaram solidariedade às vítimas.