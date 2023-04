Cerca de 130 mil pessoas devem embarcar pelos três terminais rodoviários de São Paulo na saída para o feriado de Páscoa, entre quinta-feira (6) e sexta-feira (7), segundo estimativa da Socicam, concessionária responsável pela gestão dos terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara.

Os destinos mais procurados são Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, Sul de Minas, litoral e interior de São Paulo. Serão disponibilizados 655 ônibus extras para atender a demanda de passageiros nesses dois dias.

Durante todo o feriado prologado, até segunda (10), a previsão é de mais 496 mil passageiros saindo e chegando à cidade pelos terminais rodoviários.

A concessionária recomenda que, caso não seja possível comprar a passagem online, o passageiro entre em contato com a empresa de ônibus para checar a disponibilidade de passagens e opções de datas e horários antes de se deslocar ao terminal rodoviário.

Além disso, se apresentar algum sintoma relacionado à covid-19, a recomendação é remarcar a viagem. O passageiro rodoviário tem prazo de até um ano para remarcação da data da passagem.

Rodovias

Mais de 2,6 milhões de veículos devem seguir para o litoral e interior pelas estradas paulistas sob gestão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), neste feriado de Páscoa, de 7 a 9 de abril.

Nas principais rodovias de saída da capital paulista operadas por concessionárias, a previsão é receber mais de 1,9 milhão de veículos. Já pelas rodovias administradas pelo DER, há expectativa de tráfego de mais de 775 mil veículos.

A previsão é de aumento no fluxo de veículos a partir das 15h da quinta-feira (6) nos sentidos do litoral e do interior. No retorno, no domingo (9) a previsão é de tráfego intenso durante todo o dia.

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) são esperados até 310 mil veículos que devem seguir para o litoral sul pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160). Os horários de maior fluxo devem ocorrer a partir da quinta-feira (6), das 12h até as 2h de sexta-feira (7), e depois das 7h às 14h, sentido litoral. No retorno, o movimento deve aumentar no domingo (9) a partir das 9h e continuar durante todo o dia.

Na Rodovia dos Tamoios (SP-098), cerca de 124 mil veículos devem trafegar pela via entre a quinta-feira (6) e a segunda-feira (10) de abril.

Para o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP 070), a estimativa é que até 480 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio do no sentido interior. O aumento do fluxo deve ocorrer a partir das 6h de quinta-feira (6) até por volta de 16h da sexta-feira (7), no sentido do interior. No retorno, o fluxo de veículos deve aumentar no sábado (8), a partir das 15h até as 21h e no domingo (9), das 9h até o fim da noite.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a concessionária CCR AutoBAn prevê fluxo de 476 mil veículos, entre saída e chegada à capital, no período entre sexta-feira (7) e domingo (9). Os horários com previsão de maior movimento são sexta-feira, das 9 às 13 horas, no sentido interior, e sentido capital, das 12 às 20 horas de domingo.

No Sistema Castello Branco-Raposo, a concessionária CCR ViaOeste estima fluxo de 536 mil veículos durante a Operação Páscoa, de quinta-feira (6) até domingo (9). Na quinta-feira, a previsão é que o movimento seja maior das 16 às 20 horas. Na sexta-feira, o fluxo deve ser intenso das 7 às 12 horas. No retorno, deve ocorrer maior concentração de veículos no sentido capital no domingo, das 11 às 20 horas.

O trecho oeste do Rodoanel deve receber mais de 1 milhão de veículos de quinta-feira até domingo. Os horários de fluxo mais intenso estão previstos para quinta-feira, das 15 às 20 horas. Já pelo trecho Sul do Rodoanel Mário Covas devem circular 276 mil veículos e pelo trecho Leste 118 mil, com maior fluxo na sexta-feira, das 9h às 13 h; sábado, das 9h às 13h e domingo das 9h às 22 h.

Entre as rodovias administradas pelo DER, estão a Rodovia Manoel Hyppolito Rego (SP-055), com previsão de movimentação de 129.301 veículos; Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP- 055), 212.458 veículos; Rodovia D. Paulo R. Loureiro (SP-098)-Mogi-Bertioga, 61.214 veículos; Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), 41.909 veículos; e Rodovia Raposo Tavares (SP-270), 330.832 veículos.

Tags:

Estradas paulistas | feriado de Páscoa | Feriado prolongado | Geral | SP | Terminais