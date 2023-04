SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O centro educacional Cantinho Bom Pastor, onde um homem de 25 anos matou quatro crianças nesta quarta (5) e deixou outras quatro feridas em Blumenau (SC), afirmou estar "desolado" com a tragédia.

"Estamos desolados com a tragédia ocorrida no dia de hoje no nosso ambiente escolar, sofrendo terrivelmente e sentindo as dores que afeta cada criança, familiar e amigo. Ainda estamos tentando entender o ocorrido, que atinge o que nos é mais sagrado: a integridade de nossas crianças, que sempre foram aqui recebidas com amor e carinho", disse a instituição, em nota de pesar.

"Nos solidarizamos com todas as famílias atingidas direta e indiretamente, colaboradores, professores e amigos. Iremos trabalhar incessantemente com as autoridades, com a finalidade de apurar os fatos, a motivação e exigir as mais duras punições legais aos envolvidos. Agradecemos a solidariedade e a assistência prontamente dada pelos serviços de saúde, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Civil, Governo Municipal e Estadual, e a todas as pessoas que de alguma forma estão ajudando ou trabalhando para trazer algum consolo, afeto, carinho e amparo às vítimas e suas famílias", afirma a creche.

A Cantinho Bom Pastor é uma unidade particular e não integra a rede municipal, que suspendeu as aulas após o ataque.

A unidade não funciona só como creche --também tem aulas de educação física, balé, dança e artes marciais. O centro educacional oferece ainda oficinas de música, informática, inglês e aulas de reforço de disciplinas curriculares.

O Cantinho Bom Pastor atende crianças de 1 a 12 anos. Para as crianças mais novas, funciona como pré-escola. Para as mais velhas, há atividades no contraturno. O centro está em atividade na cidade há ao menos dez anos.

Segundo a polícia, o autor do ataque chegou em uma moto, pulou o muro da unidade e, ao entrar em uma sala, escolheu as vítimas aleatoriamente. Entre as armas que usou estava uma machadinha. As informações preliminares indicam que ele não tem relação com a creche.

Uma das professoras da creche disse que trancou a sala onde ficam os bebês para tentar protegê-los. Ao perceber que as professoras correram para proteger as demais crianças, ele decidiu fugir pulando novamente o muro.

O assassino se entregou no 10º Batalhão de Polícia Militar e, em seguida, foi encaminhado a uma delegacia onde prestará depoimento.

Outras quatro crianças feridas foram socorridas e levadas para o hospital Santo Antônio. De acordo com a unidade, são duas meninas de 5 anos e dois meninos de 5 e 3 anos, nenhuma em estado grave.

As prefeitura de Blumenau informou que as aulas da rede municipal foram suspensas nesta quarta. Outras atividades, como a comemoração oficial da Páscoa em um parque da cidade, também foram canceladas.

A prefeitura informou que o serviço de psicologia do município está à disposição das famílias.

"Lamentamos profundamente essa tragédia que causa uma triste marca na história da nossa cidade. Que Deus possa confortar o coração de todas as famílias", disse o prefeito Mário Hildebrandt, segundo a prefeitura.