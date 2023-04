SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis monumentos públicos na cidade de São Paulo ganharão iluminação especial neste sábado (8), Dia Mundial de Combate ao Câncer.

A Ponte estaiada Octavio Frias de Oliveira, o Viaduto do Chá, o Edifício Matarazzo (sede da Prefeitura paulistana), o Pateo do Collegio, o Monumento às Bandeiras e a Biblioteca Mario de Andrade receberão luzes verdes que chamarão atenção para a data, em pleno Sábado de Aleluia, e atentarão para a importância dos exames preventivos e do diagnóstico precoce da doença.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre Prefeitura, SP Regula e Oncoclínicas.