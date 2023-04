SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - A "Operação Shark Attack" foi deflagrada nesta quarta-feira (5) pelas polícias civil do Distrito Federal e de Pernambuco.

O grupo criminoso foi formado em Pernambuco. Segundo a polícia, eles cometiam estelionato por meio de fraude eletrônica;

As vítimas, em sua maioria, seriam representantes de órgãos do governo ligados a algum ministério.

Foram criados perfis falsos de vários ministros de estado do governo passado e do atual.

Mandados de busca e apreensão. Ao todo foram cumpridos 3 mandados em Pernambuco, sendo dois deles na cidade de Jaboatão dos Guararapes e o terceiro em Paulista.

Foram apreendidos diversos equipamentos de informática ligados a uma central de distribuição de sinal de internet clandestina.

O principal suspeito da investigação fugiu "devido à complexidade de acesso à comunidade/favela", segundo a polícia, e por ter percebido a presença dos policiais.

COMO O GOLPE FUNCIONAVA

De acordo com a polícia, os criminosos criavam falsos perfis no Whatsapp, colocando fotos de diversos políticos do alto escalão do Poder Executivo, como ministros de estado e presidentes de partidos políticos.

A fraude consistia em transferir valores das contas das vítimas para serem distribuídos em outras contas, ocultando a origem ilícita do dinheiro.

Os criminosos teriam agido a partir de uma central de distribuição de sinal de internet clandestina, localizada em uma comunidade no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.