RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um aluno da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) foi preso preventivamente nesta quarta-feira (5) sob suspeita de enviar mensagens com ameaças de morte e de abuso sexual a outros estudantes da instituição. Ele ainda teria anunciado que cometeria um massacre nos próximos dias, segundo a polícia.

O suspeito, segundo a polícia, tem 18 anos e cursa o primeiro ano de química no campus localizado em Seropédica, na Baixada Fluminense. O nome dele não foi divulgado e, por isso, a reportagem não pôde localizar a defesa dele.

O delegado Vinicius Miranda, titular da 48ª DP (Seropédica), disse que foi feito um trabalho de investigação e inteligência após o recebimento das denúncias.

O suspeito teria enviado relatos racistas, homofóbicos e machistas para outros estudantes. "Ele dizia que ia matar essas pessoas e ainda ameaçava abusar sexualmente de algumas estudantes", afirmou o delegado.

Algumas conversas foram divulgadas nas redes sociais. Em uma delas, o suspeito dizia que iria cometer um massacre.

Ainda segundo Miranda, as primeiras informações chegaram à polícia por meio de um dos diretores do Instituto de Química da UFRRJ, na segunda-feira (3). Ele e as pessoas que eram alvos dos ataques foram ouvidas na delegacia. Todas, segundo o delegado, eram da faculdade de química e faziam parte de um mesmo grupo de WhatsApp.