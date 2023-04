RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem colocou fogo em um ônibus com passageiros e deixou ao menos quatro feridos na manhã desta quarta-feira (5), no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O autor do ataque, que também se feriu, foi preso em flagrante e está internado sob custódia.

A Polícia Civil investiga a motivação do crime. De acordo com as primeiras informações, o suspeito não é parente nem mantém qualquer relação com as vítimas.

Entre os feridos está uma criança de 4 anos, internada em estado gravíssimo. De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, após ser intubada e estabilizada, a criança foi transferida de unidade de saúde e encaminhada para centro cirúrgico.

As outras feridas são três mulheres. Fernanda de Moura Almeida, 43, e Cleide Pereira Campos, 56, foram pisoteadas ao sair do ônibus incendiado e seguem internadas. Cristiane da Silva Moreira Nascimento, 47, que deu entrada com queimadura leve na perna direita, recebeu alta hospitalar após atendimento médico.

O autor do ataque teve queimaduras em 50% do corpo, principalmente no rosto e nas pernas. O estado de saúde dele é grave, segundo a gestão municipal.

Testemunhas contaram que o homem embarcou no ônibus, na altura da rodovia Washington Luís, levando dois galões de plástico. Pouco depois, quando o coletivo trafegava pela avenida Brigadeiro Lima e Silva, uma das principais vias da cidade, o suspeito espalhou um líquido inflamável pelo chão do veículo e ateou fogo. Ele teria coberto o rosto com um capuz e ameaçado os passageiros com uma faca.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 11h. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi detido por uma equipe de peritos da corporação que fazia patrulha na região. O caso é investigado pela 60ª DP (Campos Elíseos).

A Viação União, responsável pelo ônibus, afirmou que está prestando auxílio às vítimas e que colabora com as investigações. A empresa lamentou o episódio e disse que este é o quarto ataque que sofre em 20 dias.

A Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio também repudiou o ataque, que classificou como "criminoso". Segundo a entidade, esse foi o 249º ônibus incendiado no estado em dez anos, sendo oito apenas em 2023 (sete deles na Baixada Fluminense).

