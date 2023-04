SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final do Big Brother Brasil, reality show da Globo, terá shows de Carlinhos Brown, Iza e Mumuzinho, que são técnicos do "The Voice Kids", além da cantora sertaneja Lauana Prado.

O repertório da apresentação reunirá diversos sucesso da música nacional. O vencedor da 23ª edição do programa será decidido pelo público no próximo dia 25.