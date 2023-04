A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta quarta-feira (5) um homem, de 25 anos, responsável por enviar mensagens ameaçadoras a alunos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em Seropédica, na Baixada Fluminense. O caso foi registrado na última segunda-feira (3), na Polícia. Ele é estudante da UFRRJ.

Agentes da 48ª Delegacia Policial de Seropédica receberam informações sobre o caso e o conteúdo das mensagens e iniciaram um trabalho de investigação e inteligência. Em conversas divulgadas nas redes sociais, o homem enviou relatos de cunho racistas, homofóbicos, machistas e de violência sexual para os estudantes. Em algumas mensagens, o jovem disse que “cometeria um massacre nos próximos dias”.

Os policiais realizaram diligências, identificaram e prenderam o autor das mensagens na manhã desta quarta-feira. Contra o estudante, foi cumprido mandado de prisão preventiva, e ele está sendo investigado pelos crimes de injúria racial, ameaça e posse de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime, e tudo indica que ele agia sozinho.

Em nota, além de informar sobre a prisão do estudante suspeito, a Administração Central da UFRRJ disse que está tomando todas as providências administrativas necessárias para o melhor encaminhamento do caso. A UFRRJ informou ainda que as atividades acadêmicas e administrativas serão realizadas normalmente na semana que vem, a partir de segunda-feira (10).

Tags:

estudante preso | Geral | Homofobia | Machismo | polícia civil | racismo | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Violência sexual