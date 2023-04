SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decretou nesta quarta-feira (5) três dias de luto oficial na Casa devido ao ataque em uma creche em Blumenau (SC) ?quatro crianças foram mortas e cinco ficaram feridas.

Pela determinação, estão proibidas celebrações no Senado durante o período.

As reuniões internas de trabalho estão mantidas.

A bandeira nacional será hasteada a meio-mastro, em símbolo de luto.

Mais cedo, o governo de Santa Catarina decretou três dias de luto e o município suspendeu as aulas.

Um homem, de 25 anos, atacou as crianças da creche Cantinho Bom Pastor, na manhã desta quarta-feira. Ele se apresentou à Polícia Militar e foi preso.

A Polícia Civil do estado disse que ele responderá por homicídio triplamente qualificado e tentativas de homicídio. De acordo com as autoridades, ele não tem nenhuma ligação com a creche, e a motivação ainda é investigada.

As vítimas tinham entre 4 e 7 anos, todos filhos únicos, segundo o prefeito de Blumenau. Cerca de quarenta crianças estavam no local na hora do crime.