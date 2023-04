SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os serviços públicos municipais e estaduais funcionarão com horário de atendimento diferente durante o feriado da Páscoa.

As unidades de saúde concentram o atendimento em urgências e emergências, inclusive para vacinação contra a Covid-19 e multivacinação.

No transporte público, a principal novidade é o esquema especial de funcionamento da linha 3-vermelha, do metrô, entre as estações Marechal Deodoro e Palmeiras-Barra Funda, nesta sexta (7) e sábado (8), para a instalação de portas de contenção na estação Barra Funda.

Confira abaixo o funcionamento dos principais serviços da capital.

*

SAÚDE

Serviços municipais:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) ? das 7h às 19h

AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas ? das 7h às 19h

Hospitais Municipais (HMs), hospitais Dia 12 h e 24 h; prontos-socorros municipais (PSMs); Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs); Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192; laboratório de Emergência Toxicológica (LET); Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue); e Centro de Controle de Intoxicações (CCI) ? 24 h

OBS.: Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III funcionarão para demandas internas. Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses, a Divisão de Vigilância Epidemiológica e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap). Os quatro hospitais veterinários públicos (Norte, Sul, Leste e Oeste) permanecerão fechados durante o feriado.

Serviços estaduais:

Os hospitais estaduais terão funcionamento normal para atendimento a urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na zona leste da capital, não funcionarão neste feriado, assim como as Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) e as unidades da Farmácia Dose Certa.

DOAÇÃO DE SANGUE

A Pró-Sangue atenderá em horários diferenciados:

Posto Clínicas

Quinta-feira (6) ? aberto, das 8h às 17h30

Sexta-feira (7) ? aberto, das 8h às 16h

Sábado (8) ? aberto, das 8h às 16h

Posto Dante Pazzanese

Quinta-feira (6) ? aberto, das 8h às 12h30

Sexta-feira (7) ? fechado

Posto Mandaqui

Quinta-feira (6) ? aberto, das 8h às 16h30

Sexta-feira (7) ? fechado

Posto Osasco

Quinta-feira (6) ? aberto, das 8h às 16h30

Sexta-feira (7) ? fechado

Sábado (8) ? aberto, das 08h às 16h

Posto Barueri

Quinta-feira (6) ? fechado (feriado na cidade, Endoenças)

Sexta-feira (7) ? fechado

Posto Stella Maris

Quinta-feira (6) ? aberto, das 8h às 16h

Sexta-feira (7) ? fechado

*

RODÍZIO

O rodízio municipal de veículos não vigora nesta sexta-feira, assim como as demais restrições relacionadas à circulação de veículos na cidade. As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas.

A ciclofaixa de lazer será ativada nesta sexta-feira (7) e no domingo (9).

*

TRANSPORTE PÚBLICO

ÔNIBUS

A SPTrans informa que o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 22h nesta sexta (7), exceto no Terminal Santo Amaro, que está temporariamente com funcionamento das 6h às 20h. Já as lojas Jabaquara, Santana, o Posto Central da SPTrans e o Posto de Apoio à Mulher (no terminal Sacomã) estarão fechados.

Recarga do Bilhete Único

Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os aplicativos credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site da SPTrans. Após a compra dos créditos, recarregue o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

Operação dos ônibus

A frota do sistema de transporte público municipal neste 7 de abril será correspondente aos sábados, com cerca de 6.700 ônibus em circulação.

METRÔ

A operação das linhas 1-azul, 2-verde e 15-prata neste feriado da Páscoa será igual ao do final de semana.

Na linha 3-vermelha, haverá operação especial a partir das 22h desta quinta (6), para dar continuidade às obras de instalação de portas de plataforma na estação Palmeiras-Barra Funda.

Nesse período, uma das plataformas de embarque da estação ficará interditada durante toda a operação na sexta-feira (7) e no sábado (8). Domingo (9), voltará ao normal. Assim, a circulação dos trens ocorrerá com maiores intervalos.

As composições circularão entre as estações Marechal Deodoro e Palmeiras-Barra Funda por via única. Os passageiros desembarcarão na estação Marechal Deodoro e terão que trocar de trem para prosseguirem viagem. No trecho entre as estações Corinthians-Itaquera e Marechal Deodoro, a circulação será mantida por ambas as vias.

CPTM

A operação das cinco linhas de trens nesta sexta-feira será igual à de um domingo. Já no sábado (8) e no domingo (9), a operação manterá a programação prevista para esses dias, com os intervalos programados para os fins de semana.

EMTU

Os ônibus, que circulam nas cinco regiões metropolitanas do estado, funcionarão nesta sexta-feira (7) com a programação horária adotada aos domingos. No sábado (8) e domingo (9), os serviços operam com a programação normal, a já realizada nesses dias.

BICICLETAS

Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no metrô, na CPTM e as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes ao das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bicicleta no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

*

BANCOS

A rede bancária funciona no horário normal nesta quinta (6) e não abre na Sexta-Feira Santa. O expediente voltará ao normal na segunda (10). Operações instantâneas, como o Pix e pagamentos nos cartões de débito e crédito funcionam normalmente todos os dias.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento no dia 7 poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, ou seja, no dia 10, segunda-feira. Pagamentos de boletos e transferências via TED, por outro lado, só serão processadas no próximo dia útil.

*

POUPATEMPO

Os postos do Poupatempo em todo o estado ficarão fechados na próxima sexta (7), mas voltam a funcionar normalmente no sábado (8). O atendimento presencial é feito apenas com agendamento prévio, que deve ser solicitado de maneira totalmente gratuita, sem nenhum custo, pelos canais oficiais do programa.

As opções digitais continuam acessíveis a qualquer hora e lugar no portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual P, que atende no portal e também via WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Entre os 260 serviços online, estão disponíveis opções como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e atestado de antecedentes criminais.

OBS.: no sábado (8), os postos do Poupatempo de Amparo, na região de Campinas, e o de Santo André, na Grande São Paulo, ficarão fechados por causa de feriados municipais. As unidades funcionam até quinta (6) e reabrem apenas na segunda (10).

*

FEIRAS LIVRES

Funcionam nos horários normais

MERCADOS E SACOLÕES

Central de Abast. Leste

7h às 13h

Central de Abast. Pátio Pari

4h às 22h

Mercado Guaianases

8h às 13h

Mercado Ipiranga

8h às 13h

Mercado Lapa

8h às 14h

Mercado Penha

8h às 16h

Mercado Pinheiros

8h às 15h

Mercado Pirituba

7h às 18h

Mercado São Miguel

9h às 15h

Mercado Sapopemba

8h às 13h

Mercado Teotônio Vilela

8h às 14h

Mercado Tucuruvi

7h30 às 14h

Mercado Vila Formosa

8h às 13h

Sacolão Avanhandava

7h às 17h

Sacolão Bela Vista

7h às 14h

Sacolão Brigadeiro

8h às 14h

Sacolão Butantã

7h às 13h

Sacolão Cid. Tiradentes

8h às 15h

Sacolão City Jaraguá

8h às 19h

Sacolão Cohab Adventista

8h às 14h20

Sacolão da Lapa

8h às 17h

Sacolão Estrada do Sabão

7h às 14h

Sacolão Freguesia do Ó

7h às 14h

Sacolão Jaguaré

7h às 13h

Sacolão Jaraguá

8h às 17h

Sacolão João Moura

7h às 16h

Sacolão São Miguel

9h às 15h

*

LIMPEZA URBANA

Os horários dos serviços administrados pela Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (Selimp) não serão alterados.

Ecoponto

De segunda a sábado, das 6h às 22h

Domingos e feriados, das 6h às 18h

Pátios de Compostagem

Terça a domingo, das 14h às 22h (feriados no mesmo horário)

Praças de atendimento: as 32 subprefeituras estarão fechadas

*

TRABALHO

As unidades do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), a rede de coworking Teia e os postos da Ade Sampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento) estarão fechados. O atendimento será retomado na segunda (10).

Alguns serviços como a formalização do MEI ? Microempreendedor Individual e a habilitação do seguro-desemprego podem ser agendados na central SP156.

As unidades da Escola Professor Makiguti, nas regiões leste e norte, não terão atendimento nesta sexta. Já o CFCCT- Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes estará com a quadra poliesportiva, a pista de skate e a área verde abertas das 9h às 18h.

O cinema do Circuito SPCine terá funcionamento normal. Os serviços do CFCCT retornam na terça (11), pois na segunda-feira o prédio é fechado para limpeza.

*

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estarão abertos: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica), Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), Centros de Acolhida, Central de Vagas, Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, Instituto de Longa Permanência para Idosos (Ilpi), Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Estarão fechados: Supervisão de Assistência Social (SAS), Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centros POP, Núcleo de Proteção Jurídica (NPJ), Centro para Crianças e Adolescentes (CCA), Centro para a Juventude (CJ), Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos (Cedesp), Núcleo de Convivência para Idosos (NCI), Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência (NAISPD), Centro Dia para Idosos (CDI), Centro de Referência do Idoso (Creci), Circo Escola, Serviço de Assistência Social à Família (Sasf), Centro de Convivência Intergeracional (CCInter), Centro de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM), Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência (SPVV), Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE-MA), Restaurante Escola e as sedes da Família Acolhedora.

*

DIREITOS HUMANOS

O Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (Crai) estará fechado nesta quinta (6) e sexta (7).

Os serviços de inclusão para a população em situação de rua, como Recifran (projeto social da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil) e Reviravolta (que tem como objetivo contribuir para a inserção social e acesso a políticas públicas de inclusão) não funcionarão neste 7 de abril. O Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua também não atenderá na sexta-feira, porém terá expediente normal no sábado (8).

O Polo Cultural da Terceira Idade estará fechado, assim como os Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial (CPIR).

O Posto Avançado Divisão de Desaparecidos e os Centros de Cidadania LGBTI não terão atendimento. Também não funcionarão os Centros de Referência da Mulher (CRMs), os Centros de Cidadania da Mulher (CCMs) e os Postos Avançados. A Casa da Mulher Brasileira e as Casas de Acolhimento permanecerão abertas. O expediente também será normal no Centro de Referência da Criança e do Adolescente (CPCA).

*

ESPORTES

Somente o Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (Ceret) estará aberto na sexta-feira (7), no horário de feriado, das 6h às 20h.

Visite o site https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/centros_esportivos/index.php?p=8001 para ter acesso aos endereços dos Centros Esportivos.

*

EDUCAÇÃO

Os Centro Educacionais Unificados (CEUs) estarão abertos durante o feriado.

Para ter acesso aos endereços das unidades, entre em https://ceu.sme.prefeitura.sp.gov.br/unidades-ceus/#11/-23.6307/-46.5762.

*

PARQUES

Os parques municipais naturais e urbanos funcionarão normalmente. Os horários de cada unidade estão disponíveis no site da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA).

Planetário do Carmo

O Planetário do Carmo terá uma programação especial na Sexta-feira Santa, no Sábado de Aleluia e no Domingo de Páscoa. Estará aberto a partir das 12h e contará com as seguintes atrações:

Sexta-feira (7)

13h às 14h: sessão de Planetário "O Show da Luna no Planetário"

14h às 15h: visita guiada pelo Planetário do Carmo

15h às 16h: sessão de Planetário "Janela para o Universo"

17h às 18h: sessão de Planetário "A Escuridão da Noite"

Sábado (8)

13h às 14h: sessão de Planetário "O Show da Luna no Planetário"

14h às 15h: visita guiada pelo Planetário do Carmo

15h às 16h: sessão de Planetário "Hoje no Céu"

17h às 18h: sessão de Planetário "A Escuridão da Noite"

Domingo (9)

13h às 14h: sessão de Planetário "O Show da Luna no Planetário"

14h às 15h: visita guiada pelo Planetário do Carmo

15h às 16h: sessão de Planetário "Hoje no Céu"

17h às 18h: sessão de Planetário "Nebulosas"

Vagas: 160

Valor: gratuito

Inscrições: as inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada e também pelo site da Ticket Fácil

Público: recomendada para o público geral a partir de cinco anos

*

MINHOCÃO

O elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, manterá nesta sexta-feira o horário de funcionamento dos sábados e domingos, das 7h às 21h45. Quem passar por lá terá à disposição bancos e espreguiçadeiras, além de tabuleiro de xadrez, tapetes de ioga e barras de street para patins e skate.

A área conta com segurança terceirizada, com controle de acesso nas alças do elevado, assim como serviço de limpeza, monitores, banheiros químicos, lixeiras, sinalização, brigadistas e ambulância para atendimento médico.

*

CULTURA

Arquivo Histórico Municipal ? aberto no sábado (8), das 10h às 16h

Beco Do Pinto ? aberto das 9h às 17h

Bibliotecas de Bairro ? abertas no sábado (8)

Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José De Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa e Paulo Setúbal ? abertas no sábado

Biblioteca Mário de Andrade ? Estarão abertas a Coleção Circulante, Sala Infantil, Coleções da Torre Coleção Fixa e Hemeroteca

Bosques de Leitura ? abertos só no sábado

Capela do Morumbi ? aberta das 9h às 17h

Casa de Cultura Santo Amaro (Paço Cultural Júlio Guerra Casa Amarela) ? aberta dias 7 e 8

Casa da Imagem (antiga Casa nº1) ? aberta das 9h às 17h

Casa de Cultura Brasilândia ? fechada no domingo

Casa de Cultura Butantã ? fechada todos os dias

Casa de Cultura Campo Limpo ? aberta no sábado

Casa de Cultura Da Vila Guilherme (Casarão) ? fechada na sexta

Casa de Cultura Freguesia Do Ó (Salvador Ligabue) ? fechada na sexta-feira

Casa De Cultura Guaianases ? fechada na sexta-feira

Casa de Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes - Espaço Cultural Casa Da Fazenda) ? fechada todos os dias

Casa de Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina) ? aberta todos os dias

Casa de Cultura Itaim Paulista ? fechada todos os dias

Casa De Cultura Itaquera (Raul Seixas-Parque Raul Seixas) ? fechada na sexta-feira

Casa de Cultura Júlio Guerra ? aberta na sexta-feira

Casa De Cultura M? Boi Mirim ? fechada todos os dias

Casa De Cultura De Parelheiros ? fechada todos os dias

Casa de Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso de Mendonça) ? aberta sexta-feira e sábado

Casa De Cultura São Mateus ? estará fechada todos os dias.

Casa De Cultura São Miguel Paulista ( Antonio Marcos) ? aberta no sábado

Casa de Cultura São Rafael ? fechada na sexta-feira

Casa de Cultura Tremembé ? aberta na sexta-feira

Casa de Cultura do Ipiranga (Chico Science) ? aberta sexta-feira e sábado

Casa do Bandeirante ? aberta das 9h às 17h

Casa Do Grito ? aberta das 9h às 17h

Casa do Modernista ? aberta das 9h às 17h

Casa do Sertanista (Casa do Caxingui ) ? aberta das 9h às 17h

Casa do Tatuapé ? aberta das 9h às 17h

Centro Cultural da Diversidade (Teatro Décio De Almeida Prado) ? aberto na sexta-feira, das 10h às 22h; sábado, das 12h às 22h

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso ? aberto sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 18h

Centro Cultural Da Penha ? aberto sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 21h

Centro Cultural de Vila Formosa ? aberto na sexta-feira, das 9h às 22h; sábado, das 9h às 22h; domingo, das 9h às 21h

Centro Cultural do Grajaú (Palhaço Carequinha) ? aberto no sábado, das 9h às 14h

Centro de Culturas Negras ? fechado todos os dias

Centro Cultural Olido ? aberto sexta-feira, das 13h às 21h; sábado, 09h às 21h; domingo, das 09h às 21h

Centro Cultural Santo Amaro ? aberto sexta-feira, das 10h às 21h; sábado, das 10h às 19h; domingo, das 10h às 17h

Centro Cultural Tendal da Lapa ? aberto no sábado, das 10h às 20h

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes ? aberto no sábado, das 9h às 18h

Centro da Memória do Circo ? aberto sexta, das 13h às 21h; sábado, das 9h às 21h; domingo, das 9h às 21h

Centro de Referência da Dança - CRD ? fechado todos os dias

Chácara Lane ? aberta das 9h às 17h

Escola Municipal de Bailado ? fechada

Escola Municipal de Iniciação Artística ? fechada

Escola Municipal de Música ? fechada

Fundação Teatro Municipal/Praça das Artes- verificar programação no site

Hemeroteca ? atendimento mediante agendamento

Ônibus da Cultura ? temporariamente suspenso

Pavilhão das Culturas Brasileiras ? fechado ao público

Polo Cultural e Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) ? fechado todos os dias

Ponto de Leitura Piqueri ? aberto no sábado

Ponto de Leitura Jardim Lapena ? aberto no sábado

Sitio Morrinhos ? aberto das 9h às 17h

Solar da Marquesa de Santos ? aberto das 9h às 17h

Teatro Alfredo Mesquita ? aberto sexta-feira, das 18h às 23h;

Sábado, das 13h às 23h; domingo, das 14h às 21h

Teatro Artur Azevedo ? aberto sexta-feira, das 18h às 23h; sábado, das 14h às 21h; domingo, das 14h às 21h

Teatro Cacilda Becker ? aberto sexta-feira, das 17h às 23h; sábado, das 14h às 23h; domingo, das 14h às 21h

Teatro Flávio Império ? parque externo aberto na sexta-feira, das 6h às 19h; sábado, das 6h às 19h; domingo, das 09/04/23 Parque - Externo das 06h às 19h.

Teatro Paulo Eiró ? aberto na sexta-feira e sábado, das 14h às 22h; domingo, das 14h às 21h.

Território Cidade Ademar ? fechado todos os dias

Centro Cultural São Paulo ? teatro, cinema, áreas expositivas, de conveniência (escada vermelha e corredor de dança) abertos todos os dias; Central de Informações, administração e demais acervos, fechados; bibliotecas, Discoteca Oneyda Alvarenga e Central de Informações: fechadas na sexta-feira e abertas sábado e domingo.

*

ENEL

As lojas de atendimento da Enel estarão fechadas nesta sexta-feira, retornando às atividades na segunda-feira (10). Os consumidores podem entrar em contato com a companhia por meio da Agência Virtual, do aplicativo Enel SP, que pode ser baixado gratuitamente por iOS), e pelas redes sociais ? Facebook e Twitter (@enelclientesbr).