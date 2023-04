SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma funcionária de um pedágio morreu após um caminhão atingir e arrastar a cabine de cobrança em que ela trabalhava na rodovia Washington Luís, em Araraquara, interior de São Paulo.

Segundo a concessionária, o caminhão seguia sentido interior quando invadiu a pista contrária e acertou a cabine. A empresa lamentou o caso: "A AB Triângulo do Sol realizou todo o atendimento necessário às vítimas da ocorrência e presta condolências à família da colaboradora, que está recebendo da concessionária todo o apoio necessário nesse momento."

O acidente aconteceu à 1h50 desta quinta-feira (6), no km 282 da rodovia Washington Luís (SP-310).

O motorista ficou ferido gravemente e foi socorrido. A reportagem tenta confirmar o estado de saúde com a Santa Casa de Araraquara, que teria atendido o homem.

CAUSA DO ACIDENTE É INVESTIGADA

A Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Polícia Científica compareceram ao local. "A concessionária está contribuindo com os órgãos responsáveis para a investigação completa do acidente", acrescentou a AB Triângulo do Sol em nota.