SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - LA Defesa Civil alertou sobre chuvas fortes e contínuas no estado de São Paulo durante o feriado da Páscoa. A instituição não é contra a viagem de turistas para o litoral, mas ressaltou que alguns cuidados são necessários.

As precauções valem, principalmente, para quem visitará o litoral norte do estado e a Baixada Santista, segundo o tenente Roberto Farina, da Defesa Civil. Isso porque uma "massa de baixa pressão" vem do sul de Santa Catarina, beirando a costa paulista até alcançar o Rio de Janeiro.

Os turistas que estiverem em praias devem ficar atentos para chuvas e sair da água e da areia quando o temporal se aproximar, "porque há previsão para raios e ventos fortes, além da maré alta".

Na ida e na volta, os viajantes devem procurar informações oficiais para checar como estão as rodovias.

Já os moradores de áreas de risco devem se atentar para sinais de movimentação de terra em meio às chuvas, como "rachaduras na casa e trincas. Se a porta ou a janela não fecham, isso é sinal de que a estrutura da casa se moveu. Água barrenta é outro sinal", aconselhou o tenente.

Se esse for o caso, a orientação é deixar imediatamente a residência, achar um local seguro e acionar a Defesa Civil pelo número 199.

"Nossa orientação é que curtam o feriado, mas com segurança. O pensamento preventivo é para evitar a exposição ao risco", declarou o tenente Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil.

As chuvas devem começar na sexta-feira (7), e seguir até a segunda-feira (10). De acordo com a Defesa Civil, as chuvas podem ser acompanhadas de descargas elétricas e fortes rajadas de vento, com risco de desabamentos, alagamentos, enxurradas e raios.

As áreas de atenção são Baixada Santista, Itapeva, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Serra da Mantiqueira, onde haverá chuva forte e contínua. Na capital, Região Metropolitana de São Paulo, Sorocaba e Campinas a previsão é de chuva moderada.